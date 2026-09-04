רוי רביבו, שהשלים השבוע את מעברו ממכבי ת"א לאלצ'ה מהליגה הספרדית, הוצג היום (שישי) בקבוצתו החדשה. המגן השמאלי בן ה-23, שסיים בכך תקופה בת 17 שנה במכבי ת"א פותח פרק אירופי הראשון בקריירה, שביום שני הקרוב (22:30) תארח את ריאל סוסיאדד בתקווה לרשום ניצחון ראשון לעונה. על המעבר פורסם לראשונה ב-ynet.
"להגיע ללה ליגה זו הגשמת חלום עבורי", אמר השחקן בהתרגשות שהתקשה להסתיר. "מגיל צעיר צפיתי בליגה הזו וידעתי שזה המקום שבו אני רוצה לשחק. כשהגיעה ההצעה מאלצ'ה, הרגשתי שזה הצעד הנכון עבור הקריירה שלי".
על התחרות שמצפה לו: "אני שחקן צעיר, רעב שעובד קשה מאוד. אני מגיע עם צניעות, אבל גם עם הרבה רצון להוכיח את עצמי. אני מגן, אבל אוהב מאוד להצטרף להתקפה, לרוץ לאורך הקו, לבשל ולעזור לקבוצה לנצח. אני חושב שהסגנון שלי דינמי ומתאים לדרישות של הכדורגל הספרדי. התחרות על המקום בהרכב רק תהפוך אותי ואת שאר השחקנים לטובים יותר".
על אביו, חיים, שאף הוא החל את הקריירה האירופית שלו בסלטה ויגו בספרד, אמר: "אבא שלי עשה קריירה מדהימה פה ואני גאה בו מאוד, אבל עכשיו תורי לכתוב את הסיפור שלי. הוא נתן לי הרבה עצות על הכדורגל כאן, על הקצב ועל המנטליות. הוא אמר לי בעיקר ליהנות, לעבוד קשה ולא לפחד משום אתגר. אני רוצה לעשות את הדרך שלי ולהוכיח שאני כאן בזכות הכישרון והעבודה הקשה שלי".
לאחר קיץ מתוח ומשבר בין משפחת השחקן להנהלת מכבי ת"א, הצדדים הגיעו לסיכום שעות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. רביבו המריא לספרד לאחר ה־1:3 על מכבי חיפה, עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים, שבמסגרתו ישתכר כ־550 אלף אירו לעונה.
מכבי ת"א תקבל עבור המגן 2.5 מיליון אירו. רביבו, שזכה עם הצהובים באליפויות ובגביעים ושיחק עימם גם במפעלים האירופיים, מצטרף לאלצ'ה שמחפשת ניצחון ראשון העונה בליגה הספרדית. משחקה הקרוב יהיה מול ריאל סוסיאדד, ובהמשך החודש מצפים לה גם מפגשים נגד אתלטיק בילבאו וריאל מדריד.