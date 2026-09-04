על התחרות שמצפה לו: "אני שחקן צעיר, רעב שעובד קשה מאוד. אני מגיע עם צניעות, אבל גם עם הרבה רצון להוכיח את עצמי. אני מגן, אבל אוהב מאוד להצטרף להתקפה, לרוץ לאורך הקו, לבשל ולעזור לקבוצה לנצח. אני חושב שהסגנון שלי דינמי ומתאים לדרישות של הכדורגל הספרדי. התחרות על המקום בהרכב רק תהפוך אותי ואת שאר השחקנים לטובים יותר".

על התחרות שמצפה לו: "אני שחקן צעיר, רעב שעובד קשה מאוד. אני מגיע עם צניעות, אבל גם עם הרבה רצון להוכיח את עצמי. אני מגן, אבל אוהב מאוד להצטרף להתקפה, לרוץ לאורך הקו, לבשל ולעזור לקבוצה לנצח. אני חושב שהסגנון שלי דינמי ומתאים לדרישות של הכדורגל הספרדי. התחרות על המקום בהרכב רק תהפוך אותי ואת שאר השחקנים לטובים יותר".

על התחרות שמצפה לו: "אני שחקן צעיר, רעב שעובד קשה מאוד. אני מגיע עם צניעות, אבל גם עם הרבה רצון להוכיח את עצמי. אני מגן, אבל אוהב מאוד להצטרף להתקפה, לרוץ לאורך הקו, לבשל ולעזור לקבוצה לנצח. אני חושב שהסגנון שלי דינמי ומתאים לדרישות של הכדורגל הספרדי. התחרות על המקום בהרכב רק תהפוך אותי ואת שאר השחקנים לטובים יותר".