מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, יגיע לארץ על מנת לחתום בקבוצהץ

מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, יגיע לארץ על מנת לחתום בקבוצהץ

מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, יגיע לארץ על מנת לחתום בקבוצהץ

אתמול דווח בצרפת כי בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. כעת הוא השתכנע להגיע לישראל ולחתום במכבי ת"א, כשהוא צפוי להגיע כבר בימים הקרובים ולחזק את הקבוצה של קני מילר.

אתמול דווח בצרפת כי בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. כעת הוא השתכנע להגיע לישראל ולחתום במכבי ת"א, כשהוא צפוי להגיע כבר בימים הקרובים ולחזק את הקבוצה של קני מילר.

אתמול דווח בצרפת כי בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. כעת הוא השתכנע להגיע לישראל ולחתום במכבי ת"א, כשהוא צפוי להגיע כבר בימים הקרובים ולחזק את הקבוצה של קני מילר.