מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, יגיע לארץ על מנת לחתום בקבוצהץ
אתמול דווח בצרפת כי בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. כעת הוא השתכנע להגיע לישראל ולחתום במכבי ת"א, כשהוא צפוי להגיע כבר בימים הקרובים ולחזק את הקבוצה של קני מילר.
המטרה של הצהובים היא לצרף את בוקלה עד לסיום חלון ההעברות ביום רביעי, ולהשלים את הסגל עם זר שמיני. אם העסקה תצא לפועל, הוא צפוי להגיע על חשבון יון ניקואלסקו, כאשר במכבי ת"א ינסו לנצל את הימים האחרונים של החלון כדי להשלים את המהלך.
מי שעזב את הצהובים הוא קרווין אנדרדה. אנדרדה חתם באופן רשמי בספורט רסיפה הברזילאית. הקשר בן ה-21 אמור היה להצטרף לוולוס היוונית, אך המשא ומתן לא צלח וכעת הוא מצטרף לקבוצה מהליגה השנייה בברזיל.