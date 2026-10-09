ווילסון קיבלה את הבשורה הלילה (בין חמישי לשישי), לאחר שקומישינרית הליגה קאת'י אנגלברט העבירה לה טלפון עם הודעה מצולמת של סגנית נשיא ארה"ב לשעבר, קמלה האריס. "הפעם הזאת קצת שונה", הודתה הכוכבת, שהתקשתה לעצור את הדמעות. "כילדה, את חולמת בגדול וכותבת לעצמך את המטרות, אבל את אף פעם לא באמת מדמיינת שתצליחי לסמן עליהן 'וי'. זאת הסיבה שבכיתי יותר הפעם, כי אז'ה בת ה-15 לא ישבה כאן וחלמה להיות MVP חמש פעמים. היא לא חלמה להיות אלופה שלוש פעמים. היא חלמה לשרוד בעולם הזה. אז לעמוד כאן, מוקפת בכל הגביעים האלה, משמעותי עבורי קצת יותר".