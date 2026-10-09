אז'ה ווילסון ממשיכה לכתוב את ההיסטוריה של ה-WNBA. כוכבת לאס וגאס אייסס זכתה בתואר ה-MVP של העונה הסדירה בפעם החמישית בקריירה, והפכה לשחקנית הראשונה בתולדות הליגה שזוכה בפרס שלוש שנים ברציפות.
ווילסון קיבלה את הבשורה הלילה (בין חמישי לשישי), לאחר שקומישינרית הליגה קאת'י אנגלברט העבירה לה טלפון עם הודעה מצולמת של סגנית נשיא ארה"ב לשעבר, קמלה האריס. "הפעם הזאת קצת שונה", הודתה הכוכבת, שהתקשתה לעצור את הדמעות. "כילדה, את חולמת בגדול וכותבת לעצמך את המטרות, אבל את אף פעם לא באמת מדמיינת שתצליחי לסמן עליהן 'וי'. זאת הסיבה שבכיתי יותר הפעם, כי אז'ה בת ה-15 לא ישבה כאן וחלמה להיות MVP חמש פעמים. היא לא חלמה להיות אלופה שלוש פעמים. היא חלמה לשרוד בעולם הזה. אז לעמוד כאן, מוקפת בכל הגביעים האלה, משמעותי עבורי קצת יותר".
ווילסון זכתה לתמיכה מוחצת בהצבעה, עם 65 מתוך 74 קולות במקום הראשון ותשעה קולות במקום השני. אוליביה מיילס, הרוקית של מינסוטה לינקס, סיימה במקום השני עם 442 נקודות, ואחריה קיילסי מיצ'ל (אינדיאנה פיבר) עם 287 נקודות וקייטלין קלארק (אינדיאנה פיבר) עם 212.
ווילסון סיפקה עונה יוצאת דופן גם ברמה האישית. היא הובילה את הליגה עם ממוצע של 26.2 נקודות למשחק, 1.9 חסימות ונתון מדד היעילות הגבוה ביותר, לצד 9.4 ריבאונדים. היא קלעה ב-52.7% מהשדה וב-86.4% מקו העונשין, והפכה לשחקנית הראשונה בתולדות ה-WNBA שמסיימת עונה עם ממוצעים של לפחות 25 נקודות למשחק, לצד לפחות 50% מהשדה ו-40% לשלוש.
ווילסון מתקשה לעצור את הדמעות
היא אף שיחקה ב-41 מתוך 44 משחקי העונה הסדירה של האייסס, שהשיגו מאזן 13:31 וסיימו במקום השלישי במערב לקראת הפלייאוף.
הזכייה החמישית מציבה אותה בשורה אחת עם אגדות ספורט אמריקאיות. ב-NBA, רק קארים עבדול-ג'באר זכה ביותר תארי MVP ממנה, עם שישה, בעוד מייקל ג'ורדן וביל ראסל זכו בחמישה כל אחד. ב-NFL, פייטון מאנינג זכה בחמישה תארים, וב-MLB מוביל בארי בונדס עם שבעה. ב-NHL, וויין גרצקי מחזיק בשיא עם תשעה תארי MVP.
מאמנת האייסס, בקי האמון, התקשתה להסתיר את הערכתה לכוכבת שלה: "כמו שכבר אמרתי, תורידו אותה מהר ראשמור, היא האוורסט. עכשיו אני מורידה אותה גם מהאוורסט, ואני פשוט צריכה לשים אותה בכוכב אחר. את יכולה להיות שחקנית כדורסל מוכשרת ומיומנת מאוד, אבל לא לזכות בכל כך הרבה תארים ולא להגיע לגדולה האישית שהיא הגיעה אליה. היא השחקנית שהכי קל לאמן מכל מי שאימנתי. יש סיבה לכך שהיא חוזרת בכל שנה טובה יותר".
החגיגה האישית מגיעה בעיתוי מורכב עבור האייסס, שנמצאות בפיגור 2:0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול גולדן סטייט ואלקיריז. הקבוצה תארח את המשחק השלישי בלילה בין שישי לשבת, אך ווילסון כבר הבהירה שלא תשתתף בטקס הוקרה לפני המשחק, כדי להתמקד במשימה שעל הפרק.