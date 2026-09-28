פחות זמן עם הכדור, יותר הזדמנויות בהתקפה: דני אבדיה מתכונן לשינוי בתפקידו בפורטלנד, ורואה בו הזדמנות. הישראלי דיבר היום (שני) ב"מדיה דיי" של הטרייל בלייזרס על הציפיות מהעונה הקרובה, שבה ישתף פעולה עם ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד, והתייחס גם למצבו הגופני ולעתידו במועדון.

"אני מסתכל על ג'ה ודמיאן כדבר חיובי מאוד. הם מעולים, מוכשרים מאוד וקבוצות מכבדות את המשחק שלהם", אמר אבדיה. לדבריו, השילוב בין השלושה יוכל לסייע לפורטלנד להגביר את הקצב ולחלוק את העומס: "נרוץ יותר במעבר, לא נתעייף באותה צורה, הריווח יהיה מאוד טוב. אני מרגיש שזה יעזור לכולנו".

גלריה מוכן לעונה. דני אבדיה ( צילום: Steph Chambers/Getty Images/AFP )

אבדיה, שסיפר כי בילה כשלושה שבועות בפורטלנד במהלך ההכנות, כבר שוחח עם המאמן מייקה נורי על הציפיות ממנו. "הוא רוצה שאני אמשיך להיות אני. כמובן, אני אשחק פחות עם הכדור, אבל זה לא בהכרח משהו רע. יהיו לי יותר זריקות, יותר חדירות נוחות. הוא רוצה שאהיה בטוח בעצמי, אהיה אגרסיבי".

הישראלי החמיא גם לגישה של נורי וליחסו לקבוצה: "הוא ממש מאמין בסגל הזה, יש לו מוח כדורסל מעולה, הוא מביא אווירה טובה. אני מרגיש שמהרגע שהכרתי אותו הוא תחרותי, בחור חכם, והוא מקבל כבוד בסביבות הליגה".

אחרי פציעת הגב שממנה סבל בעונה שעברה, אבדיה סיפק מסר מעודד בנוגע לכשירותו. "אני 99.9% במצב טוב ומוכן לעונה, כמובן שצריך להיכנס לכושר — וזה הכל", אמר. הוא סיפר כי הקדיש את הקיץ גם לטיפול ולשינוי הרגלי התנועה שלו: "קיבלתי קצת יותר טיפולים במהלך הקיץ, הבנתי איך לזוז בצורה יעילה יותר. אני נחתי, עבדתי, צוות האימון עשה עבודה ממש טובה לבנות לי תוכנית שתעזור לי".

"למדתי לזוז בצורה יעילה יותר" ( צילום: Steph Chambers/Getty Images/AFP )

חזרתו של לילארד צפויה להשפיע גם על חלוקת האחריות בחדר ההלבשה. אבדיה, שנשאל על מקומו כמנהיג לצד הגארד הוותיק, הביע שביעות רצון מהאפשרות להיעזר בניסיונו. "לדמיאן יש יותר ניסיון ממני. הוא כאן כבר הרבה זמן ויודע איך להוביל את הקבוצה כפי שעשה בעבר", אמר. "זה יהיה טוב גם מחוץ למגרש וגם על המגרש — הוא אדם נהדר ושחקן מעולה. זו תוספת גדולה בשבילנו".

עם זאת, אבדיה מגיע לעונה הקרובה גם עם הניסיון שצבר בעצמו בניהול המשחק. "בעונה שעברה הייתי במצבים שעזרו לי לצבור ניסיון ולהבין איך הדברים עובדים מעמדת הפוינט גארד", הסביר. "כשהיו פציעות הייתי צריך לעשות יותר מכל דבר וזה היה טוב בשבילי".

באשר להארכת חוזהו, הישראלי העדיף להשאיר את הטיפול בנושא לנציגיו. "אני סומך על הנציגים שלי, אני סומך על התהליך. אני לא מתרכז כרגע בחוזה שלי ובמה שעומד מולי. אני מתרכז רק בעונה", הבהיר. "כשהשיחות יגיעו אנחנו נדבר".