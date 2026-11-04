האם ה-NBA בדרך לשינוי מעניין? קומישינר הליגה, אדם סילבר, עשוי לתמוך בשינוי דרמטי במבנה המשחקים, כך שארבעה רבעים של 12 דקות יהפכו לארבעה רבעים של 10 דקות בלבד - בדומה לשיטה הנהוגה בכדורסל האירופי וביורוליג. לפי דיווח של כריס מאניקס מ"ספורטס אילוסטרייטד", סילבר מגלה "פתיחות לרעיון".

הנושא שב ועולה על רקע גל הפציעות בליגה והיעדרויות תכופות של הכוכבים הגדולים, שמעוררים דאגה בקרב האוהדים והנהלת ה-NBA. שחקנים כמו אנתוני אדוארדס, ג'יילן וויליאמס וקייסון וואלאס הם רק חלק מרשימה ארוכה של שחקנים שמתמודדים לאחרונה עם פציעות קשות, והדבר מעלה מחדש את הדיון בעומס המשחקים, בלוח של 82 משחקים בעונה ובדרכים להשאיר את הכוכבים על הפרקט.

גלריה פתוח לשינוי. אדם סילבר ( צילום: AP Photo/Nate Billings )

"מה ששמעתי הוא שאדם סילבר דווקא אוהב את הרעיון של משחקים בני 40 דקות. הוא חושב על הכדורסל במונחים גלובליים", אמר מאניקס. עם זאת, הוא הביע ספק אם שינוי כזה יהיה כדאי מבחינה כלכלית, והעריך כי הוא לא בהכרח יוביל להפחתה משמעותית בעומס של הכוכבים.

לדבריו, מי שעלולים להיפגע יותר מכולם הם דווקא שחקני הספסל. קיצור המשחקים עשוי לגרום לקבוצות לצמצם עוד יותר את הרוטציה ולהסתפק במספר קטן של שחקנים. "נראה את שחקני הספסל נדחקים יותר ויותר לשוליים, עד שקבוצות יגידו שהן לא צריכות רוטציה של 15 שחקנים, אלא רק עשרה. זה לא נשמע לי הגיוני", הסביר.

8 דקות פחות בכל משחק? לברון מול טאונס ( צילום: Emilee Chinn/Getty Images )

זו לא הפעם הראשונה שסילבר מביע תמיכה באפשרות. כבר בינואר 2025 אמר כי הוא אוהב את הרעיון של ארבעה רבעים בני עשר דקות. אז גם הסביר כי מוצר טלוויזיוני שאורכו כשעתיים מתאים יותר להרגלי הצפייה של הקהל כיום.