פורטלנד השאירה מאחור את ההפסד לממפיס וחזרה הערב (שבת) לנצח. דני אבדיה תרם 24 נקודות ו-5 ריבאונדים בניצחון על יוטה 90:112, שהעלה את הבלייזרס למאזן של ארבעה ניצחונות והפסד אחד. הישראלי בלט במיוחד במחצית הראשונה, שבה קלע 19 נקודות וסייע לקבוצתו להשתלט על המשחק. זה המשחק הרביעי ברציפות בו אבדיה קולע יותר מ-20 נקודות.

הקבוצה של מייקה נורי התייצבה ללא ג'ה מוראנט, שסובל מפציעה בשריר הירך האחורי וצפוי להחמיץ מספר שבועות, וללא שיידון שארפ. סקוט הנדרסון קיבל את המקום בחמישייה שהתפנה בעקבות היעדרותו של מוראנט, ורוברט וויליאמס חזר לסגל. גם בצד השני היו חיסורים משמעותיים: ג'ארן ג'קסון ג'וניור ויוסוף נורקיץ' נעדרו, בעוד לאורי מרקאנן שב לאחר פציעה.

גלריה הצטיין גם היום. דני אבדיה ( צילום: Alex Goodlett/Getty Images/AFP )

כבר בדקות הראשונות פורטלנד הבהירה לאן היא מכוונת. דמיאן לילארד קלע את חמש הנקודות הראשונות שלה, ובהמשך הצטרפו אבדיה וג'רו הולידיי, שתרם מיד עם כניסתו מהספסל. רצף של 16 נקודות ללא מענה העניק לבלייזרס יתרון 7:23. יוטה הצליחה לצמצם מעט עד סיום הרבע, אבל אבדיה כבר עמד על שמונה נקודות וקבוצתו הובילה 18:27.

ברבע השני הישראלי הגביר את הקצב. פורטלנד התרחקה ל-19:38, ולמרות דקות טובות של הג'אז, שסיפקו ניסיון חזרה למשחק, אבדיה דאג להוריד את קבוצתו להפסקה עם מרווח ביטחון משמעותי. הוא תקף את הסל, סחט עבירות וקלע שבע נקודות רצופות של הבלייזרס בדרך ליתרון 42:59 במחצית.

עוד הצגה. אבדיה ( צילום: Alex Goodlett/Getty Images/AFP )

גם אחרי ההפסקה יוטה התקשתה למצוא דרך לעצור את ההתקפה שמולה. שלשות של טומאני קמארה ולילארד הגדילו את ההפרש ל-24, והולידיי הוסיף איום מבחוץ. מרקאנן ניסה להשאיר את הג'אז בתמונה, אך פורטלנד הגיבה לכל ניסיון התקרבות. קמארה חתם את הרבע השלישי בשלשה הרביעית שלו, שקבעה 64:88.

אבדיה ירד לספסל כשמונה דקות לסיום, לאחר שהגיע ל-24 נקודות, ונורי העניק דקות למחליפים. יוטה עוד צמצמה ל-99:82, חמש דקות לסיום, לפני ששתי שלשות רצופות של האנסן עצרו את ניסיון הקאמבק והבטיחו לבלייזרס ערב רגוע.