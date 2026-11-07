במרץ האחרון הגיע קרל הייסטי, אחד הפוליטיקאים החזקים במדינת ניו-יורק, למשחק בית של בוסטון סלטיקס. הוא לא הסתפק בכרטיס רגיל ליציע. יחד עם לפחות ארבעה מאנשי צוותו התמקם הייסטי בתא VIP מפואר באולם TD גארדן, עם אוכל, שתייה וכל הפינוקים הנלווים. שווי חבילת האירוח עמד על 13,800 דולר, אבל הייסטי לא הוציא מכיסו אפילו סנט. מי שסיפקה את הכרטיסים הייתה חברה מסחרית שמחזיקה באולם הביתי של הסלטיקס, ושבאותם ימים פעלה מול המחוקקים בניו-יורק לקידום הטבת מס.

פחות משלושה חודשים לאחר מכן, אותה חברה זכתה בהטבה שעשויה לחסוך לה יותר מ-18 מיליון דולר. צירוף המקרים הזה עומד במרכז תחקיר שפרסם אתר New York Focus, שחושף כיצד יותר ממיליון דולר מכספי תרומות פוליטיות הוצאו מאז 2015 על משחקי ספורט, כרטיסים יוקרתיים ומפגשים עם כוכבי עבר. כעת נבחן אם האירועים אכן נועדו לגיוס כספים למפלגה הדמוקרטית, כפי שטוען הייסטי, או שמא שימשו גם למימון הבילויים שלו ושל מקורביו.

שימוש לא ראוי בכספים? קרל הייסטי ( צילום: SUNY )

הייסטי, בן 59, משמש מאז 2015 כיו"ר הבית התחתון של בית המחוקקים במדינת ניו-יורק, תפקיד שמעניק לו השפעה מכרעת על תקציב המדינה ועל החוקים המתקבלים בה. הוא גם אוהד ספורט מושבע, בעל שילוב העדפות קצת יוצא דופן: הוא גדל בברונקס ואוהד את ניו-יורק יאנקיז בבייסבול, אבל בכדורסל דווקא את בוסטון סלטיקס, מיריבותיה הגדולות של ניו-יורק ניקס. בפוטבול הוא מעדיף את דאלאס קאובויס. הרשתות החברתיות שלו מלאות בתמונות מאירועי ספורט, חלקן מחוויות שאוהד ממוצע יכול רק לחלום עליהן.

למשל, בביקור קודם אצל הסלטיקס ב-2024, זכה הייסטי לרדת לפרקט ולהצטלם עם שלושה כוכבי NBA לשעבר, בהם דומיניק ווילקינס, חבר היכל התהילה ואחד הקלעים הגדולים בתולדות הליגה. גם ב-2025 נהנה מאירוח דומה בבוסטון. בסך הכול, שלוש חבילות האירוח הללו היו שוות כמעט 37 אלף דולר, וכולן נתרמו על ידי חברת Delaware North, ענקית אירוח והימורים אמריקנית המחזיקה באולם.

אבל הכדורסל הוא רק חלק מהסיפור. לפי המסמכים שנבדקו בתחקיר, מאז שהייסטי נכנס לתפקידו העבירה ועדת גיוס התרומות של הדמוקרטים בבית המחוקקים יותר מ-588 אלף דולר לניו-יורק יאנקיז, אחת מקבוצות הבייסבול המפורסמות בעולם. עוד יותר מ-117 אלף דולר שולמו לחברה המתמחה בארגון מפגשים עם כוכבי עבר של הקבוצה.

כך, למשל, בספטמבר אשתקד הצטלם הייסטי עם ברני וויליאמס, שזכה בארבע אליפויות עם היאנקיז. באותו יום שילמה ועדת התרומות כמעט 20 אלף דולר לחברה שמארגנת מפגשים כאלה. ביוני האחרון הוא הצטלם גם עם דייוויד קון, אחד המגישים הבולטים בתולדות הקבוצה, וכעבור ימים אחדים הועברו לאותה חברה יותר מ-22 אלף דולר נוספים.

אוהדי הכדורסל יזילו ריר על המשחקים שבהם בילה: במאי 2025 הגיע הייסטי למדיסון סקוור גארדן, למשחק פלייאוף בין הניקס לסלטיקס, בסדרה שבה כבר הובילה ניו-יורק 0:2. הוא צפה במשחק ממקומות יוקרתיים לצד חבר ואיש צוות. הסלטיקס ניצחו באותו ערב 93:115, לשמחתו של הפוליטיקאי הניו-יורקי שבחר לעודד דווקא את היריבה מבוסטון. חודש קודם לכן שילמה ועדת התרומות 47,500 דולר למדיסון סקוור גארדן, וביום המשחק עצמו הוציאה עוד כמעט 2,900 דולר.

הכספים הוצאו גם על משחקי ניו-יורק מטס בבייסבול, משחקי הוקי קרח ואירועים באולמות ספורט נוספים. בחלק מהמקרים שולמו מכספי התרומות גם הוצאות מזון, שתייה ולינה במלונות. עובד לשעבר בוועדת התרומות סיפר כי במשחקים שבהם השתתף עם הייסטי אנשים בעיקר בילו ושתו, וכי האירועים לא נראו לו כמו מפגשים שנועדו לגייס כספים. לדבריו, לצד התורמים נכחו בעיקר פוליטיקאים ואנשי צוות, ולעיתים גם חברים ובני זוג. באחד המקרים, סיפר, נכחה גם בת זוגו דאז של הייסטי, שעבדה כשדלנית.

מהתא היוקרתי להטבת המס

ההיבט הרגיש ביותר בפרשה נוגע לחברת Delaware North. החברה, שמפעילה בין היתר בתי קזינו ומתקני הימורים, פעלה השנה מול המחוקקים בניו-יורק כדי להפחית את שיעורי המס על מכונות מזל. בשבועות שלאחר האירוח של הייסטי במשחק הסלטיקס נפגשו נציגיה עמו בנושא. בסוף מאי אושר תקציב המדינה, ובו הקלה שאפשרה למפעילי מתקני ההימורים לשמור נתח גדול יותר מהכנסותיהם. לפי חישוב האתר, החברה עשויה לחסוך בזכות המהלך יותר מ-18 מיליון דולר עד 2029.

ההטבה ניתנה גם לחברות אחרות, ולא הוכח קשר בינה לבין האירוח במשחק. החברה מצדה טוענת כי פעלה בהתאם לחוק, וכי תאי האירוח נתרמו למטרות גיוס כספים. דובר החברה הדגיש כי נציגיה לא שוחחו עם הייסטי או עם אנשי צוותו על עניינים פוליטיים במהלך המשחקים.

החוק בניו-יורק מגביל מתנות שפוליטיקאים רשאים לקבל מגורמים בעלי אינטרסים כלכליים. אבל כאשר חברה מעניקה את הכרטיסים לוועדת התרומות הפוליטית ולא לנבחר הציבור באופן אישי, חלים כללים אחרים. מנגד, גם השימוש בכספי תרומות למטרות פרטיות אסור. לפי התחקיר, יותר מ-154 אלף דולר מהוצאות הספורט נרשמו דווקא כהוצאות משרדיות, ולא כהוצאות לגיוס תרומות.

"זה נראה מושחת", אמר דייוויד גרנדו, לשעבר בכיר בפיקוח על השדלנות במדינת ניו-יורק. "במקרה הטוב אלה פשוט עסקים כרגיל. במקרה הרע מדובר בשוחד". ריצ'רד בריפו, פרופסור למשפטים מאוניברסיטת קולומביה, הסביר כי אם הכספים שימשו בעיקר להנאה אישית, ייתכן שמדובר בשימוש בלתי חוקי בתרומות.

הייסטי עם ג'ו ביידן וקמאלה האריס:

גם סכומי ההוצאות מעוררים תהיות. לפני שהייסטי נכנס לתפקידו, ועדת התרומות הוציאה על אירועי ספורט פחות מ-5,000 דולר בשנה בממוצע. מאז מינויו זינק הסכום לכמעט 90 אלף דולר בשנה. לשם השוואה, ועדת התרומות המקבילה של הדמוקרטים בסנאט של מדינת ניו-יורק גייסה בעשור האחרון סכומים דומים, אבל הוציאה על אירועי ספורט פחות מעשירית מהסכום.