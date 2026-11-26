דני אבדיה סיפק הבוקר (חמישי) הצגה והוביל את פורטלנד לניצחון 111:116 על סן אנטוניו בתום מותחן במודה סנטר בגביע ה-NBA. הישראלי היה בכל מקום וסיים עם 33 נקודות (11 מ-21 מהשדה, 5 מ-8 משלוש, 6 מ-8 מהעונשין), 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, בערב שבו הבלייזרס התגברו גם על הופעה אדירה של ויקטור וומבניאמה, והשלימו ניצחון שני ברציפות על מוליכה אזורית.

דמיאן לילארד סייע לאבדיה עם 29 נקודות. מנגד, וומבניאמה כיכב עם 44 נקודות, 16 ריבאונדים ושלושה אסיסטים, וקאסל הוסיף 20 נקודות, אך הספרס יצאו בידיים ריקות.

גלריה אבדיה נגד סן אנטוניו ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

הפתיחה הייתה שייכת ללילארד, שקלע עשר נקודות ב-4:05 הדקות הראשונות. עד לסיום הרבע הראשון הוא כבר הגיע ל-16, ואבדיה תרם תשע בדרך ליתרון 35:38 של המארחת. בצד השני, וומבניאמה פתח עם עשר נקודות משלו.

אבדיה המשיך להיות דומיננטי גם ברבע השני, ואת המחצית סיים עם 18 נקודות, שישה ריבאונדים וארבעה אסיסטים. לילארד עמד גם הוא על 18 נקודות, ופורטלנד ירדה להפסקה ביתרון 57:60, כשוומבניאמה מוביל את הספרס עם 19. במהלך המחצית הראשונה התראיין אבדיה מהספסל ואמר: "זה יהיה צמוד עד הסוף".

הצרפתי השתלט על העניינים עם החזרה מחדרי ההלבשה וקלע את כל 12 הנקודות הראשונות של סן אנטוניו במחצית השנייה, בתוך כשלוש דקות. פורטלנד נשארה קרובה, אך שלשה של דווין ואסל על הבאזר העניקה לספרס יתרון 84:87 בתום הרבע השלישי. אבדיה הגיע בשלב הזה ל־24 נקודות, שמונה ריבאונדים ושישה אסיסטים, לילארד קלע 23, ואילו וומב

וומבניאמה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

וומבניאמה כבר צבר 31 נקודות ו-12 ריבאונדים. בתחילת הרבע האחרון הגיע תורה של פורטלנד לשנות את המומנטום. דווקא כשאבדיה היה על הספסל, הבלייזרס יצאו לריצת 2:12 ועלו ליתרון 89:96, כשנותרו 9:03 דקות לסיום. סיסוקו סיפק את אחד מרגעי השיא עם דאנק עוצמתי על וומבניאמה, שהקפיץ את הקהל במודה סנטר.

הספרס המשיכו להקשות, ו-4:19 דקות לסיום, כשפורטלנד הובילה בארבע נקודות, וומבניאמה סחט מקלינגן את העבירה השישית שלו. הסנטר המתוסכל ספג גם עבירה טכנית, והבלייזרס נאלצו להסתדר בלעדיו ברגעי ההכרעה. המארחת עברה להרכב נמוך, ובאחד המצבים היה זה הולידיי, שגובהו 1.93 מטר, שהופקד על שמירת הכוכב הצרפתי.