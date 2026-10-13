הפופולריות הגוברת שלה הופכת את הישארותה ב-WNBA למהלך עסקי משתלם עבור הקבוצות, גם אם הנתונים שלה על הפרקט מספרים סיפור אחר – דבר שאפילו הנשיא מודע לו. "אנחנו אוהבים את סופי קנינגהאם. יש הרבה גברים שרוצים לבוא ולראות אותה, היא יפהפייה. אתם בטח לא הייתם מתנגדים שהיא תהיה בקבוצה שלכם, לא כדי לעזור לכם לקלוע נקודות, אלא כדי לעזור לכם למלא את היציעים", אמר טראמפ בעצרת שנערכה לאחרונה באוהיו.