הגארדית של אינדיאנה פיבר, סופי קנינגהאם, צפויה להפוך לשחקנית חופשייה בתום העונה, ולא פחות מאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היה רוצה לראות אותה מקבלת חוזה נוסף ב-WNBA - ואין לזה שום קשר ליכולת של הכוכבת על הפרקט.
קנינגהאם הפכה לאחת השחקניות הפופולריות ביותר בליגת הנשים בעונת 2026, בין היתר בזכות עמדותיה הפוליטיות, שזוכות לתמיכה מצד רבים בצד השמרני ובקרב המתנגדים לשילוב של טרנסג'נדריות בספורט הנשים.
הפופולריות הגוברת שלה הופכת את הישארותה ב-WNBA למהלך עסקי משתלם עבור הקבוצות, גם אם הנתונים שלה על הפרקט מספרים סיפור אחר – דבר שאפילו הנשיא מודע לו. "אנחנו אוהבים את סופי קנינגהאם. יש הרבה גברים שרוצים לבוא ולראות אותה, היא יפהפייה. אתם בטח לא הייתם מתנגדים שהיא תהיה בקבוצה שלכם, לא כדי לעזור לכם לקלוע נקודות, אלא כדי לעזור לכם למלא את היציעים", אמר טראמפ בעצרת שנערכה לאחרונה באוהיו.
התגובות של האוהדים לא איחרו לבוא. "אלוהים אדירים. אפילו הוא יודע שהיא לא באמת שחקנית טובה", כתב אחד מהם. "זה כל כך משפיל. וואו, אני מקווה שהיא מרוצה", הוסיף אחר, "לפחות הוא הודה עד כמה היא גרועה".
קנינגהאם העמידה בעונת 2026 ממוצעים של 7.9 נקודות למשחק עם 41.6 אחוזי הצלחה מעבר לקשת. היא אמנם סיימה כאחת הקלעיות היעילות ביותר בליגה מבחוץ אולם התפוקה הכללית שלה רחוקה מהציפיות שתולים בשחקנית מובילה.