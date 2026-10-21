ואנגליס ליוליוס, נשיא התאחדות הכדורסל היוונית, נעצר היום (רביעי) במסגרת חקירת ענק בחשד לשוחד. על פי הדיווחים בתקשורת היוונית, צווי מעצר הוצאו נגד שישה בני אדם בעקבות חקירה שנמשכה כשלושה חודשים ונוהלה על ידי התובע אפוסטוליס גרמנוס כשהחשד הוא גם מכירת משחקים.
לפי אותם דיווחים, מלבד ליוליוס נעצרו גם איליאס קורומילאס, שופט עבר ובכיר לשעבר בוועדת השיפוט המרכזית, השופטים וסיליקי צרוחה ופטרוס פפפטרו, שפרש לאחרונה, שופט העבר אנסטסיוס פילוידיס ואיש העסקים ושחקן העבר יורגוס מברגניס.
צרוחה, אגב, שפטה במשחקה של מכבי ת"א בוולנסיה, נעצרה וזאת בשדה התעופה באתונה וזאת לאחר שחזרה מהמשחק של טורק טלקום נגד שיאוליאיי ביורוקאפ אמש. "הונחו עליה אזיקים והיא נלקחה משדה התעופה", נכתב בכלי התקשורת ביוון.
בנוסף בביתו של אחד השופטים הנאשמים נמצא סכום עתק של 820 אלף יורו, שאינו תואם את הכנסותיו, כאשר ביתר הבתים של המעורבים החשודים נמצאו סכומי כסף גם כן. על פי הנאמר החשדות נוגעים לכ-50 משחקי כדורסל, ש"לפחות אחד מהם נערך מחוץ ליוון". על פי החשד, המשחקים המדוברים הם לא משחקים ששוחקו בליגה הבכירה בלבד, אלא גם משחקים באליפויות לנוער ובאליפויות תיכונים.
פנאתינייקוס לא חסכה בביקורת על מערכת השיפוט ביוון והגיבה לפרשה: "פנאתינייקוס נאלצת לשחק עם שופטים שנגדם נפתחו הליכים בגין עבירות פליליות חמורות, עם שופטים שמחזיקים מאות אלפי אירו במזומן בבתיהם, ועם שופטים שאינם מכבדים את הענף. אנחנו נשארים ומשחקים בתוך מערכת רקובה שפוגעת בדבר שאנחנו אוהבים יותר מכול – הכדורסל"