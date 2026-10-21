ואנגליס ליוליוס, נשיא התאחדות הכדורסל היוונית, נעצר היום (רביעי) במסגרת חקירת ענק בחשד לשוחד. על פי הדיווחים בתקשורת היוונית, צווי מעצר הוצאו נגד שישה בני אדם בעקבות חקירה שנמשכה כשלושה חודשים ונוהלה על ידי התובע אפוסטוליס גרמנוס כשהחשד הוא גם מכירת משחקים.

ואנגליס ליוליוס, נשיא התאחדות הכדורסל היוונית, נעצר היום (רביעי) במסגרת חקירת ענק בחשד לשוחד. על פי הדיווחים בתקשורת היוונית, צווי מעצר הוצאו נגד שישה בני אדם בעקבות חקירה שנמשכה כשלושה חודשים ונוהלה על ידי התובע אפוסטוליס גרמנוס כשהחשד הוא גם מכירת משחקים.

ואנגליס ליוליוס, נשיא התאחדות הכדורסל היוונית, נעצר היום (רביעי) במסגרת חקירת ענק בחשד לשוחד. על פי הדיווחים בתקשורת היוונית, צווי מעצר הוצאו נגד שישה בני אדם בעקבות חקירה שנמשכה כשלושה חודשים ונוהלה על ידי התובע אפוסטוליס גרמנוס כשהחשד הוא גם מכירת משחקים.

צרוחה, אגב, שפטה במשחקה של מכבי ת"א בוולנסיה, נעצרה וזאת בשדה התעופה באתונה וזאת לאחר שחזרה מהמשחק של טורק טלקום נגד שיאוליאיי ביורוקאפ אמש. "הונחו עליה אזיקים והיא נלקחה משדה התעופה", נכתב בכלי התקשורת ביוון.

צרוחה, אגב, שפטה במשחקה של מכבי ת"א בוולנסיה, נעצרה וזאת בשדה התעופה באתונה וזאת לאחר שחזרה מהמשחק של טורק טלקום נגד שיאוליאיי ביורוקאפ אמש. "הונחו עליה אזיקים והיא נלקחה משדה התעופה", נכתב בכלי התקשורת ביוון.

צרוחה, אגב, שפטה במשחקה של מכבי ת"א בוולנסיה, נעצרה וזאת בשדה התעופה באתונה וזאת לאחר שחזרה מהמשחק של טורק טלקום נגד שיאוליאיי ביורוקאפ אמש. "הונחו עליה אזיקים והיא נלקחה משדה התעופה", נכתב בכלי התקשורת ביוון.