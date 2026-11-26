בן שרף חוזר לקדמת הבמה. ברוקלין נטס החזירה היום (חמישי) את הגארד הישראלי לסגל הקבוצה הבכירה, אחרי שבשבועות האחרונים שיחק בקבוצת הפיתוח של המועדון, לונג איילנד נטס. כעת יקווה השחקן בן ה-20 לקבל הזדמנות נוספת ב-NBA ולהוכיח כי הוא ראוי למקום ברוטציה.
עד כה רשם שרף הופעה אחת בלבד במדי ברוקלין העונה. זה קרה בסוף אוקטובר, בהפסד 136:109 לאינדיאנה, אז קיבל ארבע דקות משחק וסיים עם שתי נקודות וריבאונד אחד.
בליגת הפיתוח, לעומת זאת, הישראלי קיבל הרבה יותר הזדמנויות והציג יכולת טובה. בשבע הופעות במדי לונג איילנד העמיד ממוצעים של 17.3 נקודות, תשעה אסיסטים ו-3.7 ריבאונדים ב-32.5 דקות למשחק.