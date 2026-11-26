בן שרף חוזר לקדמת הבמה. ברוקלין נטס החזירה היום (חמישי) את הגארד הישראלי לסגל הקבוצה הבכירה, אחרי שבשבועות האחרונים שיחק בקבוצת הפיתוח של המועדון, לונג איילנד נטס. כעת יקווה השחקן בן ה-20 לקבל הזדמנות נוספת ב-NBA ולהוכיח כי הוא ראוי למקום ברוטציה.