כדורסל, או כל ספורט בעצם, ברמות הגבוהות ביותר של התחרותיות שלו, הוא גם משחק של היררכיות. האליפות של ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון בבוסטון, היא אליפות יוצאת דופן מהבחינה הזו. בניגוד לאליפויות קודמות של ניקולה יוקיץ', יאניס אנדטוקמבו, סטף קרי, ג'יילן ברנסון ושיי גילג'ס־אלכסנדר, דרך דירק נוביצקי וטים דאנקן ועד למייקל ג'ורדן, מג'יק ג'ונסון ולארי בירד, זו הייתה אליפות דו־דבשתית מבחינה ההולכה. בפעם האחרונה שזה קרה, בין קובי ברייאנט לשאקיל אוניל בלייקרס, זה נגמר בהירושימה ספורטיבית.

בראון וטייטום היו אמורים להיות סקוטי פיפן וג'ורדן של השנים הבאות, שני אולסטארים בפסגה של הכדורסל שלהם שיכלו להפוך את בוסטון לשושלת. זה לא קרה בגלל ששניהם רצו להיות ג'ורדן ואף אחד לא היה מוכן להיות הפיפן של השני. ההבדלים ברמות בין שני כוכבי שיקגו היו ברורים.

גלריה ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון ( צילום: Getty Images/Kelly Defina )

לא סתם מפגש

אחרי שבוסטון נפרדה מבראון עבור תמורה זעומה ועוד לפילדלפיה, אחת מהיריבות היותר מרות שלה במרוץ לאליפות המזרח, התברר שהשקט התעשייתי בין שני הכוכבים היה מלאכותי. שניהם ניסו להוריד את מפלס הרעל ביניהם לקראת המפגש הלילה (3.00) ולהבהיר שמדובר רק בעוד משחק בעונה הרגילה, אבל גם כאן בולטת המלאכותיות.

זה קודם כל משחק בין המארחת פילדלפיה, שמובילה כרגע את החוף המזרחי עם מאזן של 2:9, לבין בוסטון שיושבת על עקבותיה עם מאזן של 2:8. משחק ראשון בין שתי הקבוצות לאחר שפילדלפיה הדיחה את בוסטון מהפלייאוף אשתקד, אבל למרות הנסיונות להוריד את מפלס המתח והציפיות, זה יהיה המשחק הראשון שיפגיש בין טייטום לבין בראון לאחר תשע שנים שבהן שיתפו פעולה בבוסטון.

בימים היפים. טייטום ובראון בסלטיקס ( Adam Glanzman/AFP )

בשנה שעברה, כשטייטום היה פצוע, בראון הרים הילוך, ורשם עונה של שחקן בכיר בליגה. הוא היה גבר האלפא, הוא שם את הקבוצה על הגב, עזר לה לעשות עונה מופלאה, ונכשל דווקא בפלייאוף, כשטייטום חזר מפציעה ובראון הרגיש שדורכים לו על הרגל. טייטום הרגיש שהוא עדיין השחקן הבכיר של הסגל, שזו הקבוצה שלו.