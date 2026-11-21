העונה הרעה של ברוקלין נטס נמשכת. הלילה (בין שישי לשבת) ספגה הקבוצה של ג'ורדי פרננדס הפסד רביעי ברציפות ו-12 בסך הכל מתוך 15 משחקים העונה, הפעם 113:111 בבית לאורלנדו מג'יק בתום דרמה גדולה. המשחק נערך במסגרת גביע ה-NBA (שההפסדים בו נכללים גם במאזן בליגה עצמה), והנטס עם שני הפסדים בשני משחקים שקיימה במפעל זה.
דני וולף סיפק את משחקו הטוב ביותר העונה, וקבע שיא עונתי בנקודות. שחקן הפנים האמריקאי-ישראלי פתח בחמישייה וקלע 20 ב-26 דקות תוך כדי שהוא מדייק ב-10 מ-16 זריקותיו מהשדה (4 מ-6 לשלוש), והוסיף 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה וגם 3 איבודים. בן שרף, שהוחזר לסגל הבכיר מקבוצת הבת שמשחקת בג'י ליג, ישב על הספסל לאורך כל ההתמודדות ולא שותף.
ברוקלין פתחה רע מאוד ונקלעה לפיגור דו ספרתי ברבע הראשון, שהסתיים ב-25:38 למג'יק. המארחת התעשתה ברבע השני, הידקה את ההגנה, וחזרה למשחק (61:62 לאורלנדו במחצית). המשחק המשיך להיות צמוד גם ברבע השלישי, שבסיומו הנטס הובילו, וכך היה גם ברבע המכריע.
30 שניות לסיום וונדל קרטר ג'וניור מאורלנדו, שסיפק הופעה פושרת (6 נקודות עד אותו רגע), קלע סל חשוב וקבע 111:111. 9 שניות לסיום מייקל בראון ג'וניור החטיא, ובצד השני פרנץ ואגנר קלע 2.8 שניות לסיום, במה שהתברר כסל ניצחון עבור המג'יק, אחרי שג'וליוס רנדל החטיא ניסיון שלשה נואש על הבאזר.
ואגנר, שקלע את הסל המכריע, היה גם זה שהוביל את קלעי המנצחת בהופעת ענק של 35 נקודות לצד 7 אסיסטים ו-5 ריבאונדים. דזמונד ביין הוסיף 21 ו-5 חטיפות. בצד השני, רנדל (9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים) קלע 27, מייקל בראון תרם 18 מהספסל, דיארון שארפ סיפק דאבל-דאבל של 17 נקודות ו-11 ריבאונדים ומייקל פורטר ג'וניור הוסיף 16 נקודות - אך זה לא עזר לנטס בדרך להפסד בית שישי בשבעה משחקים בברקליס סנטר.
אחרי שלושה משחקי בית רצופים (שבכולם היא הפסידה כמובן), ברוקלין תצא למשחק חוץ מול מינסוטה טימברוולבס בלילה שבין שני לשלישי (2:30) ותקווה לעצור את רצף ההפסדים.