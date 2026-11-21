העונה הרעה של ברוקלין נטס נמשכת. הלילה (בין שישי לשבת) ספגה הקבוצה של ג'ורדי פרננדס הפסד רביעי ברציפות ו-12 בסך הכל מתוך 15 משחקים העונה, הפעם 113:111 בבית לאורלנדו מג'יק בתום דרמה גדולה. המשחק נערך במסגרת גביע ה-NBA (שההפסדים בו נכללים גם במאזן בליגה עצמה), והנטס עם שני הפסדים בשני משחקים שקיימה במפעל זה.

העונה הרעה של ברוקלין נטס נמשכת. הלילה (בין שישי לשבת) ספגה הקבוצה של ג'ורדי פרננדס הפסד רביעי ברציפות ו-12 בסך הכל מתוך 15 משחקים העונה, הפעם 113:111 בבית לאורלנדו מג'יק בתום דרמה גדולה. המשחק נערך במסגרת גביע ה-NBA (שההפסדים בו נכללים גם במאזן בליגה עצמה), והנטס עם שני הפסדים בשני משחקים שקיימה במפעל זה.

העונה הרעה של ברוקלין נטס נמשכת. הלילה (בין שישי לשבת) ספגה הקבוצה של ג'ורדי פרננדס הפסד רביעי ברציפות ו-12 בסך הכל מתוך 15 משחקים העונה, הפעם 113:111 בבית לאורלנדו מג'יק בתום דרמה גדולה. המשחק נערך במסגרת גביע ה-NBA (שההפסדים בו נכללים גם במאזן בליגה עצמה), והנטס עם שני הפסדים בשני משחקים שקיימה במפעל זה.

ברוקלין פתחה רע מאוד ונקלעה לפיגור דו ספרתי ברבע הראשון, שהסתיים ב-25:38 למג'יק. המארחת התעשתה ברבע השני, הידקה את ההגנה, וחזרה למשחק (61:62 לאורלנדו במחצית). המשחק המשיך להיות צמוד גם ברבע השלישי, שבסיומו הנטס הובילו, וכך היה גם ברבע המכריע.

ברוקלין פתחה רע מאוד ונקלעה לפיגור דו ספרתי ברבע הראשון, שהסתיים ב-25:38 למג'יק. המארחת התעשתה ברבע השני, הידקה את ההגנה, וחזרה למשחק (61:62 לאורלנדו במחצית). המשחק המשיך להיות צמוד גם ברבע השלישי, שבסיומו הנטס הובילו, וכך היה גם ברבע המכריע.

ברוקלין פתחה רע מאוד ונקלעה לפיגור דו ספרתי ברבע הראשון, שהסתיים ב-25:38 למג'יק. המארחת התעשתה ברבע השני, הידקה את ההגנה, וחזרה למשחק (61:62 לאורלנדו במחצית). המשחק המשיך להיות צמוד גם ברבע השלישי, שבסיומו הנטס הובילו, וכך היה גם ברבע המכריע.

30 שניות לסיום וונדל קרטר ג'וניור מאורלנדו, שסיפק הופעה פושרת (6 נקודות עד אותו רגע), קלע סל חשוב וקבע 111:111. 9 שניות לסיום מייקל בראון ג'וניור החטיא, ובצד השני פרנץ ואגנר קלע 2.8 שניות לסיום, במה שהתברר כסל ניצחון עבור המג'יק, אחרי שג'וליוס רנדל החטיא ניסיון שלשה נואש על הבאזר.

30 שניות לסיום וונדל קרטר ג'וניור מאורלנדו, שסיפק הופעה פושרת (6 נקודות עד אותו רגע), קלע סל חשוב וקבע 111:111. 9 שניות לסיום מייקל בראון ג'וניור החטיא, ובצד השני פרנץ ואגנר קלע 2.8 שניות לסיום, במה שהתברר כסל ניצחון עבור המג'יק, אחרי שג'וליוס רנדל החטיא ניסיון שלשה נואש על הבאזר.

30 שניות לסיום וונדל קרטר ג'וניור מאורלנדו, שסיפק הופעה פושרת (6 נקודות עד אותו רגע), קלע סל חשוב וקבע 111:111. 9 שניות לסיום מייקל בראון ג'וניור החטיא, ובצד השני פרנץ ואגנר קלע 2.8 שניות לסיום, במה שהתברר כסל ניצחון עבור המג'יק, אחרי שג'וליוס רנדל החטיא ניסיון שלשה נואש על הבאזר.