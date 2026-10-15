לוני ווקר חוזר ליורוליג. הגארד האמריקאי, ששיחק בעונה שעברה במכבי תל אביב, חתם בבשיקטאש לאחר שניסיון החזרה שלו ל־NBA במדי דנבר הסתיים בשחרור.
ווקר בן ה-27 הצטרף לנאגטס באוגוסט בחוזה ניסיון ולקח חלק בהכנה לעונה, אך לפני שלושה ימים נחתך מהסגל. בשיקטאש פנתה אליו בעקבות שחרורו, ולאחר שהשיב בחיוב להצעה אמש, הצטרפותו הפכה לרשמית.
בעונה שעברה רשם ווקר במדי מכבי ת"א ממוצעים של 15.2 נקודות, 2.5 ריבאונדים ו־2.2 אסיסטים ב־21.8 דקות למשחק ביורוליג. זו תהיה התחנה השלישית שלו במפעל, אחרי ששיחק גם בז'לגיריס קובנה.
כעת ינסה לחזק את הקו האחורי של בשיקטאש, שספגה אתמול הפסד 100:82 להפועל תל אביב בסופיה. הטורקים עומדים על מאזן של שני ניצחונות ושלושה הפסדים אחרי חמישה מחזורים ביורוליג.