ווקר בן ה-27 הצטרף לנאגטס באוגוסט בחוזה ניסיון ולקח חלק בהכנה לעונה, אך לפני שלושה ימים נחתך מהסגל. בשיקטאש פנתה אליו בעקבות שחרורו, ולאחר שהשיב בחיוב להצעה אמש, הצטרפותו הפכה לרשמית.

ווקר בן ה-27 הצטרף לנאגטס באוגוסט בחוזה ניסיון ולקח חלק בהכנה לעונה, אך לפני שלושה ימים נחתך מהסגל. בשיקטאש פנתה אליו בעקבות שחרורו, ולאחר שהשיב בחיוב להצעה אמש, הצטרפותו הפכה לרשמית.

ווקר בן ה-27 הצטרף לנאגטס באוגוסט בחוזה ניסיון ולקח חלק בהכנה לעונה, אך לפני שלושה ימים נחתך מהסגל. בשיקטאש פנתה אליו בעקבות שחרורו, ולאחר שהשיב בחיוב להצעה אמש, הצטרפותו הפכה לרשמית.