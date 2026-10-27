הציפיות היו בשמיים, אבל בינתיים מיאמי היט מתקשה להתרומם. הקבוצה מפלורידה, שבנתה הקיץ סגל מסקרן ובראשו יאניס אנדטוקומבו, פתחה את עונת 2026/27 ב-NBA עם ארבעה הפסדים בארבעה משחקים, וכבר מוצאת את עצמה בתחתית הליגה. אחרי ההפסד 113:109 לדאלאס מאבריקס בלילה שבין שני לשלישי, הכוכב היווני מנסה לשמור על פרופורציות ומבהיר שאין סיבה להיכנס לפאניקה.

"אני מרגיש שלפעמים אתה רוצה משהו כל כך חזק, עד שאתה פשוט קופא ברגע האמת", אמר יאניס. "אתה צריך לקחת נשימה, להירגע ופשוט לשחק כדורסל". בהמשך הוסיף: "כולנו צריכים לקחת נשימה עמוקה, ובסופו של דבר נמצא את הדרך. אסור ללחוץ על כפתור הפאניקה ולהתחיל להיכנס ללחץ, כי זה רק יחמיר את המצב".

גלריה יאניס אנדטוקומבו ( צילום: AP Photo/Rebecca Blackwell )

יאניס, שהגיע למיאמי בקיץ והצית את הדמיון בנוגע לאפשרויות של הקבוצה במזרח, סיפק עד כה את הסחורה מבחינה אישית. בהפסד האחרון לדאלאס רשם טריפל-דאבל של 29 נקודות, 14 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, ובארבעת המשחקים הראשונים הוא מעמיד ממוצעים של 28.3 נקודות, שמונה ריבאונדים ושלושה אסיסטים. אלא שהיכולת שלו לא הספיקה כדי למנוע פתיחת עונה מאכזבת, והחיבור בין חלקי הסגל עדיין רחוק מלהיראות מושלם.

אחת מנקודות התורפה הבולטות היא באם אדבאיו, שאמור להיות השותף המרכזי של היווני בהתקפה. הסנטר, שהגיע בעונה שעברה לרף של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים בממוצע למשחק ואף קלע 83 נקודות במשחק אחד, מתקשה בינתיים לשחזר את יכולתו. בארבעת משחקיו הראשונים העונה הוא קולע 13 נקודות בממוצע, לצד שבעה ריבאונדים ו-3.7 אסיסטים. מול דאלאס הסתפק בשמונה נקודות ושמונה ריבאונדים, עם 3 מ-10 מהשדה וללא אף סל בחמשת ניסיונותיו מחוץ לקשת.

"אני פשוט לא קולע את הזריקות שלי כרגע", הודה אדבאיו אחרי ההפסד, והוסיף כי הוא אינו מתכוון לחשוב על כך יותר מדי. הביקורת סביב פתיחת העונה שלו כבר גוברת, אבל השחקן הבהיר שהוא מצפה להשתיק את המבקרים בהמשך: "מצחיק איך מנסים להפוך אותי לשעיר לעזאזל, אבל כשהמצב יתהפך והאנרגיה תשתנה, תתכוננו לזה".

"מנסים להפוך אותי לשעיר לעזאזל". באם אדבאיו ( צילום: AP Photo/Rebecca Blackwell )

אנדטוקומבו, מצדו, סירב להצביע על אדבאיו כבעיה המרכזית. כשנשאל על הקשיים של חברו החדש יחסית במערכת שנבנתה מחדש, השיב: "זה לא רק באם, זה כולם. כולם מנסים להבין איפה אנחנו משתלבים ומה אנחנו צריכים לעשות". למרות ההפתעה מהמאזן ומהמיקום של מיאמי בתחתית, הוא הדגיש שהעונה עוד ארוכה: "יש עוד 78 משחקים. אנחנו נמצא את הדרך".

גם קנדריק פרקינס, פרשן ESPN, קרא שלא למהר להסיק מסקנות מהפתיחה הרעה. פרקינס הודיע כי ימתין עד שמיאמי תשלים 20 משחקים לפני שיחרוץ את דינה, ובכך ביקש להזכיר שהקבוצה עדיין נמצאת בשלבי ההתחברות הראשונים שלה.