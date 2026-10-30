רצף ארבעת הניצחונות של הפועל ת"א ביורוליג נקטע הערב (שישי) עם הפסד 97:83 לדובאי. האדומים קיבלו הופעה חלשה מאוד מאלייז'ה בראיינט, שסיים עם שלוש נקודות בלבד, כשגם אנטוניו בלייקני (11) לא היה בשיאו ופיגרו החל מהרבע השני בפער שבמרבית הזמן עמד על דו ספרתי.
עם זאת, ההפסד הערב הוא הדאגה המשנית של האדומים. במהלך הרבע השלישי נחת תומאס סטורנסקי בצורה רעה על הפרקט, ונראה היה שאיבד את הכרתו. שחקני שתי הקבוצות הגיבו בבהלה גדולה, והמשחק נעצר למשך דקות ארוכות. הגארד הצ'כי של הפועל פונה לבית החולים בדובאי, ובהמשך נודע כי הוא ככל הנראה סובל מזעזוע מוח, אך נמצא בהכרה מלאה - מה שהרגיע מעט את אנשי המועדון.
מאמן הפועל ת"א, דימיטריס איטודיס, התייחס תחילה לפציעה של סטורנסקי: "מה שחשוב זה להתפלל שסטורנסקי יהיה בסדר. הבנתי שהוא נמצא בהכרה מלאה, ונקווה שלא מדובר במשהו רציני. לפי העדכון מהצוות הרפואי, הבנתי שהוא בסדר. אני עדיין לא יודע אם הוא יישאר מאושפז פה או יטוס איתנו בחזרה".
על המשחק עצמו אמר היווני: "התחלנו את המשחק טוב, אבל ברבע השני ותחילת הרבע השלישי היינו לא טובים. אנחנו צריכים לדעת איך להגיע לקו העונשין, הם קיבלו 17 זריקות יותר מאיתנו. יש לנו כל כך הרבה יוצרים ושחקני פוסט-אפ, ויש פער של 17 זריקות עונשין. אני אנתח את זה. חוץ מזה, זה מרתון, אנחנו צריכים את כולם. היה לנו יום פחות להתכונן, והטיסה".