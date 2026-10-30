עם זאת, ההפסד הערב הוא הדאגה המשנית של האדומים. במהלך הרבע השלישי נחת תומאס סטורנסקי בצורה רעה על הפרקט, ונראה היה שאיבד את הכרתו. שחקני שתי הקבוצות הגיבו בבהלה גדולה, והמשחק נעצר למשך דקות ארוכות. הגארד הצ'כי של הפועל פונה לבית החולים בדובאי, ובהמשך נודע כי הוא ככל הנראה סובל מזעזוע מוח, אך נמצא בהכרה מלאה - מה שהרגיע מעט את אנשי המועדון.

עם זאת, ההפסד הערב הוא הדאגה המשנית של האדומים. במהלך הרבע השלישי נחת תומאס סטורנסקי בצורה רעה על הפרקט, ונראה היה שאיבד את הכרתו. שחקני שתי הקבוצות הגיבו בבהלה גדולה, והמשחק נעצר למשך דקות ארוכות. הגארד הצ'כי של הפועל פונה לבית החולים בדובאי, ובהמשך נודע כי הוא ככל הנראה סובל מזעזוע מוח, אך נמצא בהכרה מלאה - מה שהרגיע מעט את אנשי המועדון.

עם זאת, ההפסד הערב הוא הדאגה המשנית של האדומים. במהלך הרבע השלישי נחת תומאס סטורנסקי בצורה רעה על הפרקט, ונראה היה שאיבד את הכרתו. שחקני שתי הקבוצות הגיבו בבהלה גדולה, והמשחק נעצר למשך דקות ארוכות. הגארד הצ'כי של הפועל פונה לבית החולים בדובאי, ובהמשך נודע כי הוא ככל הנראה סובל מזעזוע מוח, אך נמצא בהכרה מלאה - מה שהרגיע מעט את אנשי המועדון.

מאמן הפועל ת"א, דימיטריס איטודיס, התייחס תחילה לפציעה של סטורנסקי: "מה שחשוב זה להתפלל שסטורנסקי יהיה בסדר. הבנתי שהוא נמצא בהכרה מלאה, ונקווה שלא מדובר במשהו רציני. לפי העדכון מהצוות הרפואי, הבנתי שהוא בסדר. אני עדיין לא יודע אם הוא יישאר מאושפז פה או יטוס איתנו בחזרה".

מאמן הפועל ת"א, דימיטריס איטודיס, התייחס תחילה לפציעה של סטורנסקי: "מה שחשוב זה להתפלל שסטורנסקי יהיה בסדר. הבנתי שהוא נמצא בהכרה מלאה, ונקווה שלא מדובר במשהו רציני. לפי העדכון מהצוות הרפואי, הבנתי שהוא בסדר. אני עדיין לא יודע אם הוא יישאר מאושפז פה או יטוס איתנו בחזרה".

מאמן הפועל ת"א, דימיטריס איטודיס, התייחס תחילה לפציעה של סטורנסקי: "מה שחשוב זה להתפלל שסטורנסקי יהיה בסדר. הבנתי שהוא נמצא בהכרה מלאה, ונקווה שלא מדובר במשהו רציני. לפי העדכון מהצוות הרפואי, הבנתי שהוא בסדר. אני עדיין לא יודע אם הוא יישאר מאושפז פה או יטוס איתנו בחזרה".