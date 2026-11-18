קוונטין גריימס סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) את אחד ממשחקי השיא של העונה ב-NBA, כשהוביל את לוס אנג'לס לייקרס לניצחון 114:118 בהארכה על שארלוט הורנטס, עם שיא קריירה של 47 נקודות. הגארד לא רק היה חתום על הניצחון הדרמטי, אלא גם נכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון כשהפך, יחד עם קובי בראיינט, לשחקן היחיד בתולדות הלייקרס שקלע לפחות 10 שלשות במשחק אחד.

גריימס, שקלע 23 מתוך 47 הנקודות שלו ברבע הרביעי ובהארכה, היה האיש שהחזיר את הלייקרס מפיגור של 18 נקודות. 1.7 שניות לסיום הזמן החוקי הוא קלע את השלשה העשירית שלו במשחק, השווה את התוצאה ושלח את ההתמודדות להארכה, שבה השלימו המארחים את הקאמבק.

גלריה בשורה אחת עם קובי. קוונטין גריימס ( צילום: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS )

"אני הולך לישון טוב הלילה בידיעה שעשיתי את זה, אבל זה פשוט מטורף", אמר גריימס לאחר המשחק. "קובי היה אחד האלילים שלי כשגדלתי. צפיתי בו וניסיתי לבנות את המשחק שלי על פי הדרך שבה שיחק, האינטנסיביות והתשוקה שלו למשחק. זה משהו שלא רואים לעיתים קרובות. הוא אחת הסיבות שבגללן רציתי לשחק כדורסל. אבא שלי היה אוהד של הלייקרס, אז זה נהדר לראות את השם שלי באותה שיחה עם אגדה כמוהו".

ההופעה של גריימס הייתה משמעותית במיוחד על רקע התקופה הלא פשוטה שעבר. הגארד, ששיחק בחמש קבוצות בשש עונות, עדיין מחפש את מקומו ואת תפקידו הקבוע בליגה. גם פתיחת העונה הנוכחית לא בישרה על ההתפוצצות שהגיעה הלילה: לפני משחק הפריצה שלו מול פיניקס הוא עמד על ממוצע של שמונה נקודות בלבד למשחק, עם 24.2 אחוזים מעבר לקשת.

אלא שמאז שחזר מהיעדרות של שני משחקים בעקבות נקע באצבע היד הקולעת, גריימס נראה כמו שחקן אחר. בשתי הופעות בלבד, שתיהן בחמישייה, הוא צבר 69 נקודות ודייק ב-15 מ-20 ניסיונות מחוץ לקשת – 75 אחוזים.

"לאורך כמעט כל הקריירה שלו היו לו תפקידים ותחומי אחריות שונים", הסביר המאמן ג'יי.ג'יי רדיק. "זו קבוצה חדשה ואנחנו עדיין מנסים להבין דברים לגבי כל אחד מהשחקנים. התפקיד שלנו כצוות אימון הוא להוציא מכל שחקן ומכל הקבוצה את המקסימום".

"החזיר אותנו למשחק". לוקה דונצ'יץ' עם קוונטין גריימס וג'ייק לרביה ( צילום: Sean M. Haffey/Getty Images )

גם לוקה דונצ'יץ', שסיים עם 36 נקודות אך התקשה עם 13 מ-34 מהשדה, הבין שהערב שייך לחברו. בשלב מסוים, כשהלייקרס החלו לצמצם את הפער, הכוכב הסלובני אף ויתר על התרגילים שרדיק ביקש להריץ, כדי שהכדור יגיע לגריימס וימשיך לזרוק.

"הוא נכנס לקצב והחזיר אותנו למשחק. ניסינו לתת לו את הכדור כי זה מה שהגיע לו. איזו הופעה מדהימה, היה בלתי ייאמן לצפות בזה", החמיא דונצ'יץ'. "הוא פשוט היה עצמו. אני יודע איזה שחקן הוא".

הלייקרס, שהיו ללא אוסטין ריבס ו-ווקר קסלר, כבר נראו בדרך להפסד במשחק שבו היה להם לא מעט תירוצים להתקשות. אלא שהניצחון הדרמטי האריך את רצף הניצחונות שלהם לתשעה והעלה אותם למאזן הטוב ביותר ב-NBA, לאחר שספגו עזרה גם מהפסדה של סן אנטוניו.