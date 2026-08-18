דרמה גדולה בחלונות הגבוהים בלוס אנג'לס לייקרס, או ליתר דיוק במשפחת באס: בעלת השליטה והנשיאה של מועדון הכדורסל מעיר המלאכים, ג'יני באס, מתנגדת לפי דיווח ב-CNBC למכירה אפשרית של חלקה של משפחתה (17.8 אחוז) בקבוצת ה-NBA, זאת בניגוד לדיווח מוקדם יותר של ESPN, שלפיו המשפחה החליטה למכור את חלקה לבוב איגר ולג'ושוע קושנר.

לפי הדיווח, הנסמך על גורם המעורה בפרטים, "באס מעוניינת להמשיך ולהחזיק במניות הקבוצה הן בשל שיקולים כלכליים והן כדי לשמור על תפקידה כבעלת השליטה והנשיאה של הלייקרס". על פי דיווח אחר, ג'יני הייתה אמורה לסיים את תפקידה בתוך חמש שנים מהשלמת העסקה.

הטילה וטו. ג'יני באס ( צילום: Jordan Strauss/Invision/AP )

במכתב שהגיע לידי CNBC, שנשלח למשרדי עורכי הדין המייצגים את אחיה ואחיותיה של ג'יני באס – ג'ים, ג'וני, ג'ייני, ג'ואי וג'סי - עורך דינה, אדם סטרייסנד טוען כי באס לא הסכימה למכור את הקבוצה וכי כל הצבעה שתצביע על כך שמשפחת באס מוכרת את חלקה "תהיה ותהינה בטלה". סטרייסנד טוען במכתב כי ג'יני באס נותרה בעלת מניות השליטה בלייקרס, בהתאם לצו בית משפט מ-2017, וכי לא ניתן לבצע כל מכירה ללא הסכמתה.

"לא ניתן לבצע מכירה של 17.8 אחוז ממניות ה-JAB Trust בלוס אנג'לס לייקרס ללא אישורם של הנאמנים הנוכחיים, כלומר ג'יני, ג'ייני וג'ואי באס. בהתאם ל-JAB Trust ולצו בית המשפט המצורף, הנאמנים מחויבים להצביע במניות של לוס אנג'לס לייקרס כך שתישמר דרישת הבעלות המינימלית של 15%, כדי להבטיח שג'יני באס תוכל להישאר הבעלים השולטת", כתב סטרייסנד.

"כל ניסיון של הנאמנים לפעול אחרת, וכל ניסיון לסייע או לשתף פעולה עם הנאמנים בפעולה כזו, יהווה הפרת נאמנות, הפרת חובה אמונית וביזיון בית המשפט", הוסיף.

הדיווחים מגיעים לאחר שבשבוע שעבר סיכמו איגר וקושנר לרכוש את חבילת המניות של מארק וולטר, המחזיק בשליטה בלייקרס. על פי דיווחים, העסקה העריכה את שווי הקבוצה ב-12.5 מיליארד דולר. רכישת חלקה של משפחת באס הייתה מעניקה לאיגר, מנכ"ל דיסני לשעבר, ולקושנר, מייסד Thrive Capital, בעלות כוללת של כ-83% מהקבוצה, לפי דיווח ב-ESPN.