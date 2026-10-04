יאניס אנדטוקומבו ערך הלילה הופעת בכורה במדי מיאמי היט, וכבר במשחקו הראשון סיפק הצצה למה שהקבוצה מצפה לקבל ממנו. היווני שיחק 14 דקות בלבד, אך סיים עם 9 נקודות, 7 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, כאשר מיאמי ניצחה 105:129 את טורונטו ראפטורס במשחק הכנה שנערך בקוויבק סיטי.
אנדטוקומבו השתלב היטב בקצב המהיר של ההיט והיה אחראי ליצירת לא מעט מצבי קליעה עבור חבריו. כבר ב-4:44 הדקות הראשונות היו לו שלושה אסיסטים, בעוד אנדרו וויגינס ניצל את השטחים שיצר היווני וסיים עם 12 נקודות ו-4 שלשות.
בתקשורת האמריקאית התלהבו: "הנוכחות של יאניס משכה תשומת לב רבה מההגנה של טורונטו, וכך נפתחו אפשרויות רבות יותר עבור השחקנים שסביבו. במיאמי מקווים שזה יהיה אחד היתרונות המרכזיים של צירופו: לא רק היכולת האישית שלו לייצר נקודות בצבע, להגן ולשלוט במשחק, אלא גם האופן שבו עצם הנוכחות שלו הופכת את החיים לקלים יותר עבור חבריו".
"יאניס, כוח המשיכה שלו, זה מטורף", אמר וויגינס. גם אריק ספולסטרה התלהב מהיכולת של הכוכב החדש שלו: "הוא עושה מהלכים נהדרים. את זה כבר ידענו עליו. פגשנו אותו בפלייאוף שלוש פעמים, אבל כשאתה באמת רואה אותו בכל יום באימונים השבוע, אתה מעריך עד כמה הוא יכול להיות מוסר מבריק".
ביחד עם באם אדבאיו, וויגינס, דייביון מיטשל וקליי תומפסון, אנדטוקומבו פתח בחמישייה שעשויה להיות זו שתעלה גם במשחק פתיחת העונה מול מינסוטה ב-21 באוקטובר. אדבאיו סיים עם 10 נקודות ו-6 ריבאונדים, בעוד טים הארדוויי ג'וניור הוביל את הספסל עם 14 נקודות.
מיאמי כבר קלעה 76 נקודות במחצית הראשונה, אך ספולסטרה לא התעלם מהחסרונות ורשם לחובת קבוצתו 25 איבודי כדור. "יש דברים טובים והיו גם דברים קצת מבולגנים. נתקן את זה", אמר המאמן.