אנדטוקומבו השתלב היטב בקצב המהיר של ההיט והיה אחראי ליצירת לא מעט מצבי קליעה עבור חבריו. כבר ב-4:44 הדקות הראשונות היו לו שלושה אסיסטים, בעוד אנדרו וויגינס ניצל את השטחים שיצר היווני וסיים עם 12 נקודות ו-4 שלשות.

אנדטוקומבו השתלב היטב בקצב המהיר של ההיט והיה אחראי ליצירת לא מעט מצבי קליעה עבור חבריו. כבר ב-4:44 הדקות הראשונות היו לו שלושה אסיסטים, בעוד אנדרו וויגינס ניצל את השטחים שיצר היווני וסיים עם 12 נקודות ו-4 שלשות.

אנדטוקומבו השתלב היטב בקצב המהיר של ההיט והיה אחראי ליצירת לא מעט מצבי קליעה עבור חבריו. כבר ב-4:44 הדקות הראשונות היו לו שלושה אסיסטים, בעוד אנדרו וויגינס ניצל את השטחים שיצר היווני וסיים עם 12 נקודות ו-4 שלשות.

בתקשורת האמריקאית התלהבו: "הנוכחות של יאניס משכה תשומת לב רבה מההגנה של טורונטו, וכך נפתחו אפשרויות רבות יותר עבור השחקנים שסביבו. במיאמי מקווים שזה יהיה אחד היתרונות המרכזיים של צירופו: לא רק היכולת האישית שלו לייצר נקודות בצבע, להגן ולשלוט במשחק, אלא גם האופן שבו עצם הנוכחות שלו הופכת את החיים לקלים יותר עבור חבריו".

בתקשורת האמריקאית התלהבו: "הנוכחות של יאניס משכה תשומת לב רבה מההגנה של טורונטו, וכך נפתחו אפשרויות רבות יותר עבור השחקנים שסביבו. במיאמי מקווים שזה יהיה אחד היתרונות המרכזיים של צירופו: לא רק היכולת האישית שלו לייצר נקודות בצבע, להגן ולשלוט במשחק, אלא גם האופן שבו עצם הנוכחות שלו הופכת את החיים לקלים יותר עבור חבריו".

בתקשורת האמריקאית התלהבו: "הנוכחות של יאניס משכה תשומת לב רבה מההגנה של טורונטו, וכך נפתחו אפשרויות רבות יותר עבור השחקנים שסביבו. במיאמי מקווים שזה יהיה אחד היתרונות המרכזיים של צירופו: לא רק היכולת האישית שלו לייצר נקודות בצבע, להגן ולשלוט במשחק, אלא גם האופן שבו עצם הנוכחות שלו הופכת את החיים לקלים יותר עבור חבריו".