אחרי ששוחרר אתמול (שני) רשמית מדנבר נאגטס, לוני ווקר נמצא בדרכו חזרה ליורוליג. על פי דיווח ב"יורוהופס", בשיקטאש היא אחת המועמדות המובילות לצרף את אקס מכבי ת"א, כששתי קבוצות נוספות מביעות גם הן עניין בשחקן.

אחרי ששוחרר אתמול (שני) רשמית מדנבר נאגטס, לוני ווקר נמצא בדרכו חזרה ליורוליג. על פי דיווח ב"יורוהופס", בשיקטאש היא אחת המועמדות המובילות לצרף את אקס מכבי ת"א, כששתי קבוצות נוספות מביעות גם הן עניין בשחקן.

אחרי ששוחרר אתמול (שני) רשמית מדנבר נאגטס, לוני ווקר נמצא בדרכו חזרה ליורוליג. על פי דיווח ב"יורוהופס", בשיקטאש היא אחת המועמדות המובילות לצרף את אקס מכבי ת"א, כששתי קבוצות נוספות מביעות גם הן עניין בשחקן.

ווקר, שרשם 47 הופעות ביורוליג, החל לשחק באירופה במדי ז'לגיריס קובנה (2024/25), לאחר שלא נכלל בסגל הסופי של בוסטון סלטיקס. לאחר תקופה קצרה בפילדלפיה, הצטרף בתחילת העונה שעברה למכבי ת"א, שם העמיד ממוצעים של 15.2 נקודות, 2.5 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-0.8 חטיפות ב-28 משחקים.

ווקר, שרשם 47 הופעות ביורוליג, החל לשחק באירופה במדי ז'לגיריס קובנה (2024/25), לאחר שלא נכלל בסגל הסופי של בוסטון סלטיקס. לאחר תקופה קצרה בפילדלפיה, הצטרף בתחילת העונה שעברה למכבי ת"א, שם העמיד ממוצעים של 15.2 נקודות, 2.5 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-0.8 חטיפות ב-28 משחקים.

ווקר, שרשם 47 הופעות ביורוליג, החל לשחק באירופה במדי ז'לגיריס קובנה (2024/25), לאחר שלא נכלל בסגל הסופי של בוסטון סלטיקס. לאחר תקופה קצרה בפילדלפיה, הצטרף בתחילת העונה שעברה למכבי ת"א, שם העמיד ממוצעים של 15.2 נקודות, 2.5 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-0.8 חטיפות ב-28 משחקים.

בתחילת העונה הנוכחית ניסה ווקר לחזור ל-NBA כשחתם על חוזה למחנה האימונים של דנבר, אך שותף ב-17 דקות בלבד בשני משחקי הכנה, שבהם תרם ארבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה אחת.

בתחילת העונה הנוכחית ניסה ווקר לחזור ל-NBA כשחתם על חוזה למחנה האימונים של דנבר, אך שותף ב-17 דקות בלבד בשני משחקי הכנה, שבהם תרם ארבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה אחת.

בתחילת העונה הנוכחית ניסה ווקר לחזור ל-NBA כשחתם על חוזה למחנה האימונים של דנבר, אך שותף ב-17 דקות בלבד בשני משחקי הכנה, שבהם תרם ארבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה אחת.