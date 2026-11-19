דני וולף קלע הלילה (בין רביעי לחמישי) 6 נקודות בתבוסה הביתית של הנטס, 137:107 לשיקגו, בעוד בן שרף רשם דאבל דאבל בניצחון לונג איילנד 112:123 על דלוור בלו קואוטס בליגת הפיתוח. עמנואל שארפ עלה מהספסל של סקרמנטו וסיים עם 6 נקודות.

וולף שותף ב-23 דקות מהספסל וסיים עם 6 נקודות (2 מ-3 מהשדה, כולל 1 מ-1 לשלוש, ו-1 מ-2 מהעונשין), 6 ריבאונדים ו־2 אסיסטים. הפורוורד הוסיף 3 איבודים וסיים עם מדד פלוס-מינוס של מינוס 7, במשחק שבו קבוצתו התקשתה להתמודד עם ההתקפה של האורחת.

שארפ ( צילום: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות עם שלושה ניצחונות ועשרה הפסדים, אבל על הפרקט המפגש היה חד צדדי. שיקגו סיימה את הרבע הראשון בריצת 0:13 ועלתה ליתרון 21:37, ובהפסקה כבר הובילה 51:76. הבולס צלפו שיא מועדון של 15 שלשות במחצית הראשונה, ובהמשך הגדילו את הפער עד ל-37 נקודות. ברוקלין ספגה הפסד שלישי ברציפות וירדה למאזן 11:3.

התבוסה הגיעה דווקא בערב שבו הנטס חלקו כבוד לג'וליוס ארווינג ולחבריו לקבוצות האליפות של המועדון מ-1974 ומ-1976 ב-ABA. "אבל הנטס צריכים לעשות קאמבק הערב!", קרא ד"ר ג'יי בסיום דבריו בטקס שנערך במחצית. שחקני ההווה לא הצליחו להיענות לבקשה.

מטאס בוזליס הוביל את שיקגו עם 25 נקודות וחמש שלשות, וג'וש גידי היה רחוק אסיסט מטריפל דאבל עם 18 נקודות, 14 ריבאונדים ו־9 אסיסטים. נורמן פאוול הוסיף 17, וניק קלקסטון קלע 14 מול האקסית. מנגד, ייגור דיומין סיים עם 22 וג'וליוס רנדל עם 17, בעוד מייקל פורטר ג'וניור הסתפק ב-5 נקודות ב-1 מ-7 מהשדה.

18 נק' ו-10 אסיסטים לשרף

במקביל, שרף פתח בחמישייה של לונג איילנד ושיחק כ-31 דקות. הרכז קלע 18 נקודות ב-7 מ-15 מהשדה, כולל 2 מ-5 לשלוש, והוסיף 10 אסיסטים, 5 ריבאונדים, 2 חטיפות וחסימה, לצד שני איבודים בלבד. בדקות שלו על הפרקט ניצחו הנטס ב-12 נקודות.