גולדן סטייט יצאה למסע החוץ שלה עם שמונה ניצחונות רצופים, היא חוזרת ממנו עם חמישה הפסדים, כוכב פצוע והתקפה שמתקשה לתפקד. התבוסה הלילה (בין חמישי לשישי), 126:98 לממפיס, השלימה מסע ללא ניצחון והורידה את הווריירס למאזן 8:8. הפציעה של סטף קרי בתחילת המשחק ביוסטון הייתה נקודת המפנה, ומאז הקבוצה של סטיב קר לא הצליחה לעצור את הנפילה.

בארבעת המשחקים המלאים ללא קרי, גולדן סטייט הובסה ב-38 הפרש מול סן אנטוניו, ב-21 מול ניו אורלינס, ב-22 מול דאלאס וב-28 מול ממפיס. בסך הכול, פער מצטבר של 109 נקודות - 27.3 בממוצע למשחק. באף אחד מארבעת המשחקים האלה היא לא הצליחה להגיע ל-100 נקודות.

גלריה גולדן סטייט נגד ממפיס ( צילום: Petre Thomas-Imagn Images )

מול ממפיס, הקליעה מעבר לקשת הייתה אחת הבעיות המרכזיות. הווריירס סיימו עם חמש שלשות ב-29 ניסיונות, 17.2 אחוזים בלבד, בעוד הגריזליס קלעו 15 מ-35. המשמעות: יתרון של 30 נקודות למארחת מעבר לקשת. לכך הצטרפו 22 איבודי כדור, שהקשו עוד יותר על הניסיון להישאר במשחק.

גם כשהצליחה לצמצם את הנזק, גולדן סטייט לא הצליחה להפוך. אחרי שנקלעה לפיגור 18 במחצית הראשונה, ריצת 0:10 סייעה לה לרדת להפסקה בפיגור שמונה בלבד, 55:47. אלא שברבע השלישי ממפיס שוב ברחה, נכנסה לרבע האחרון ביתרון 19 והפכה את דקות הסיום לפרוטוקול.

צ'רלס באסי היה הקלע המוביל של הווריירס עם 16 נקודות, לצד 13 ריבאונדים. ברנדין פודז'מסקי ו-וויל ריצ'רד הוסיפו 15 כל אחד. ממול, ממפיס קיבלה 22 נקודות מג'יילן וולס ו-19 מסדריק קווארד, לא פיגרה לאורך כל המשחק ורשמה ניצחון חמישי ברציפות. לצד התלות בקרי, רשימת החיסורים הרחבה מקשה על קר לייצר יציבות. מול ממפיס נעדרו גם דריימונד גרין, ג'ימי באטלר ומוזס מודי.

סטף קרי "זורק" את לוקה דונצ'יץ' ( צילום: Ezra Shaw/Getty Images/AFP )