בן שרף קלע שמונה נקודות בניצחון 90:124 של ברוקלין נטס על שארלוט הורנטס, במשחק קדם העונה הראשון שנערך הלילה (בין שלישי לרביעי). הרכז הישראלי הוסיף שני אסיסטים וריבאונדים ב-15 דקות על הפרקט. דני וולף הוסיף תשע נקודות, חמישה אסיסטים ושלושה ריבאונדים גם כן ב-15 דקות.
ברוקלין חסרה את מיקל בראון ג'וניור וג'ושוע ג'פרסון (פציעות), כאשר אגול דמין, קיאון אליס, פורטר ג'וניור, רנדל ודיירון שארפ פתחו בחמישייה. מנגד, שארלוט הופיעה בסגל חסר מאוד, ללא קון קנופל, קובי ווייט וברנדון מילר.
הנטס הובילו 52:56 במחצית, אך פתחו מבערים במחצית השנייה וברחו. הם קלעו 16 שלשות ב-29 ניסיונות בשלושה רבעים וסיימו עם 12 חטיפות ו-25 נקודות במתפרצות. פורטר ג'וניור הוביל את ברוקלין עם 16 נקודות, רנדל הוסיף 13 ונולאן טראורה קלע 10 מהספסל.
שרף, כאמור, רשם הופעה נאה כשהיה לפני נולאן טראורה ברוטציה. הוא קלע שלשה לאחר שחמק מחסימה וספג מחמאות על כמה מהלכים חיוביים. "בסך הכול הוא הפגין ביטחון בהתקפה, לצד כמה רגעים פחות מוצלחים", נכתב בתקשורת בארה"ב.
שארלוט קיבלה 14 נקודות מליאם מקנילי ו-13 מנאז ריד.