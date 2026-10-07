בן שרף קלע שמונה נקודות בניצחון 90:124 של ברוקלין נטס על שארלוט הורנטס, במשחק קדם העונה הראשון שנערך הלילה (בין שלישי לרביעי). הרכז הישראלי הוסיף שני אסיסטים וריבאונדים ב-15 דקות על הפרקט. דני וולף הוסיף תשע נקודות, חמישה אסיסטים ושלושה ריבאונדים גם כן ב-15 דקות.