"אני לא יודע אם זה החוזה האחרון בקריירה שלי, אבל אני באתי לפה כדי לנצח", אמר ג'יימס - שיסתפק ב-4 מיליון דולר לעונה למשך שנתיים. אחד הגורמים המרכזיים שהובילו אותו לפילדלפיה היה הקשר עם טייריס מקסי. לברון סיפר שבחן כמה יעדים לפני שקיבל את ההחלטה, ושיחותיו עם הגארד סייעו לו להבין כיצד יוכל להשתלב בקבוצה. "היו לי חמש קבוצות ברשימה שלי", אמר. "יש לי יחסים ממש טובים עם טייריס מקסי. אנחנו מדברים המון, דיברנו על הקריירה שלו, על פילדלפיה, על כמה הוא מאמין בפרויקט, על איך הוא רואה אותי כהתאמה לקבוצה".