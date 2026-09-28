לברון ג'יימס לבש היום (שני) לראשונה את מדי פילדלפיה ב"מדיה דיי" לקראת העונה החדשה, ולא השאיר הרבה מקום לספק בנוגע לשאיפות שלו. "לא עזבתי את המשפחה שלי כדי להפסיד בסיבוב השני, את זה אני יודע", הצהיר.
"אני לא יודע אם זה החוזה האחרון בקריירה שלי, אבל אני באתי לפה כדי לנצח", אמר ג'יימס - שיסתפק ב-4 מיליון דולר לעונה למשך שנתיים. אחד הגורמים המרכזיים שהובילו אותו לפילדלפיה היה הקשר עם טייריס מקסי. לברון סיפר שבחן כמה יעדים לפני שקיבל את ההחלטה, ושיחותיו עם הגארד סייעו לו להבין כיצד יוכל להשתלב בקבוצה. "היו לי חמש קבוצות ברשימה שלי", אמר. "יש לי יחסים ממש טובים עם טייריס מקסי. אנחנו מדברים המון, דיברנו על הקריירה שלו, על פילדלפיה, על כמה הוא מאמין בפרויקט, על איך הוא רואה אותי כהתאמה לקבוצה".
השניים עסקו גם במורכבות שמלווה צירוף של כוכב בסדר הגודל שלו. ג'יימס ביקש להבין אם הנוכחות שלו תועיל לקבוצה וכיצד יתקבל כל מה שמגיע איתו. "אני מבין שיש אנשים שלא יכולים להתמודד עם מה שאני מביא לכאן", הסביר. "שאלתי את טייריס את כל מה שיכולתי, זה היה יותר משיחה אחת. ניתחתי הרבה מועדונים שאני יכול לשחק עבורם, טייריס היה אחד הפקטורים המשמעותיים בדרך להחלטה".
בכל הנוגע לתפקידו על הפרקט, לברון הביע נכונות להתאים את עצמו לצורכי הקבוצה ולהחלטות הצוות המקצועי. "אעשה כל מה שהם צריכים שאעשה", הבהיר. "הפריבילגיה במשחק שלי היא שאני יכול לעשות הכל. ליטרלי, אני מסוגל לעשות הכל על המגרש".
גם בחדר ההלבשה הוא מצפה להשפיע, בעיקר באמצעות הניסיון וההרגלים שצבר לאורך הקריירה. "ראיתי כבר כל מה שיש לליגה הזו להציע, הן על הפרקט והן מחוצה לו", אמר. "אני מקווה שבכל יום מחדש, דרך הגישה שלי למשחק וצורת העבודה שלי, אוכל להשפיע ולהקרין על כל אחד ואחד מהחבר'ה בקבוצה. זה הזמן לעבוד".
לצד השאיפות המקצועיות, ג'יימס יודע שהגעתו תגביר מאוד את תשומת הלב סביב הסיקסרס. "הרעש מסביב תמיד יהיה רעש, והוא יכפיל, ישלש ויכפיל את עצמו פי ארבעה עכשיו כשאני כאן", ציין. "אני מבין את זה לגמרי ויודע בדיוק למה לצפות".,
בעונה שעברה לברון המשיך לספק מספרים מרשימים: 20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים בממוצע למשחק. בפלייאוף, ללא לוקה דונצ'יץ' הפצוע, הוביל את הלייקרס לניצחון 2:4 על יוסטון בסיבוב הראשון, לפני שהקבוצה הודחה בידי אוקלהומה סיטי בחצי גמר המערב.