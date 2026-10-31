לוקה דונצ'יץ' היה בטוח שמשחק הפתיחה של לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט בגביע ה-NBA הלילה (בין שישי לשבת) יהיה סוג של טיול עבורו ועבור חבריו. אבל התחושה הנעימה החזיקה במשך רבע אחד בלבד. הלייקרס פתחו את המשחק עם 15:38 ברבע הראשון - והבוסני להט עם 21 נקודות, אבל אז הגיעה תפנית כואבת במיוחד - ולא רק מבחינה קבוצתית.

הווריורס הגיבו עם רבע שני מדהים משלהם (15:38) בדרך לשוויון 53:53, ובסיום הרבע השלישי הם כבר הוליכו בחמש נקודות. כשנותרו ארבע דקות לסיום היתרון של המקומיים כבר צמח ל-16 בדרך לניצחון 95:112.

גלריה קרי "זורק" את דונצ'יץ' לפרקט ( צילום: Ezra Shaw/Getty Images/AFP )

את רגע השיא במשחק סיפק סטף קרי במהלך הרבע השלישי. בזכות הטיית גוף "זרק" הרכז בן ה-38 את דונצ'יץ' המופתע לפרקט לפני שקלע שלשה שצימקה את הפיגור לשש נקודות. "בסך הכל ניסיתי לייצר לעצמי קצת מרווח", הסביר קרי בסיום. "לא ציפיתי שזה ייצא כל כך אכזרי. אני זוכר שג'יימס הארדן היה עושה פעם את תנועת הריקוד הזאת אחרי מהלכים כאלה. אני לא יודע, הרבה זמן לא הייתי כל כך פנוי".

דונצ'יץ' אמנם הגיב בשלשה משלו, אבל, כאמור, זה לא הציל את הלייקרס מהקריסה המביכה, שהכניסה אותה לצד הלא מחמיא של דפי ההיסטוריה: ההפרש בניצחון הלילה (17 נקודות) הוא הגדול ביותר אי פעם של קבוצה שפיגרה ב-25 נקודות באותו משחק בעידן נתוני ה"פליי-ביי-פליי" (החל ב-1996).

Warriors trailed by 25 points in the first half & won by 17. That's the largest margin of victory by a team trailed by 25 or more in the play-by-play era. It's the third-largest comeback win for Golden State in the last 31 seasons. — Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) October 31, 2026

הכל ספורטיבי. קרי ודונצ'יץ' נפרדים בסיום עם חיוך ( צילום: Ezra Shaw/Getty Images/AFP )

קרי סיים את המשחק עם 31 נקודות (11 מ-23 מהשדה, 8 מ-14 מעבר לקשת), הוסיף שישה אסיסטים וארבעה ריבאונדים וחלף על פני דומיניק ווילקינס בדרך למקום ה-18 ברשימת קלעי כל הזמנים של ה-NBA. דונצ'יץ' יכול להתנחם בכך שהוא סיים בראש טבלת הקלעים במשחק עם 37 נקודות (12 מ-27 מהשדה) לצד שבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים.