לברון ג'יימס לא מתכוון לעבור בשתיקה על השימוש בדמותו לצורכי קידום אפליקציית הימורים. עורכי דינו של כוכב פילדלפיה 76' שלחו מכתב התראה ובקשה להפסיק את פעילותה של חברת "Bron AI", לאחר שזו פרסמה פרסומת שבה הופיעה דמות שנראית כמו ג'יימס, כשהיא מהמרת על תוצאות משחקי NBA.

הפרסומת פורסמה ביום רביעי ברשתות החברתיות, ובה נראה שחקן כדורסל שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, לבוש בגופייה מספר 23 שעל גבה מופיע הכיתוב "Bron" - הכינוי של לברון. אף שפניו של קינג ג'יימס לא הוצגו בפרסומת, הדמיון החזותי והפרטים שעל החולצה הפכו את זהות הדמות לברורה למדי. בסרטון נראה אותו שחקן וירטואלי משתמש באפליקציה ומבצע הימורים על משחקי NBA.

כועס. לברון ( צילום: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

על פי דיווח בארה"ב, עורכי דינו של ג'יימס הבהירו במכתב כי הכוכב "לא אישר שום שימוש או ניצול של שמו ו/או דמותו, ולא העניק רשות או הרשאה לכך". מבחינתם, השימוש בדמותו של לברון ללא הסכמתו הוא הפרה של זכויותיו, במיוחד כאשר מדובר בפרסומת מסחרית לאפליקציית הימורים.

אלא שהטענה המשפטית אינה מסתכמת בשימוש בלתי מורשה בדמותו. עורכי הדין הדגישו כי לג'יימס יש הסכם חסות בלעדי עם פלטפורמת ההימורים Polymarket, ולכן הפרסומת של Bron AI יוצרת גם בעיה מסחרית. בנוסף, הם הצביעו על כך שהצגת דמות המזוהה עם שחקן NBA כשהיא מהמרת על משחקי הליגה עלולה להיחשב ל"הפרה חמורה מאוד של חוקי ותקנות ה-NBA".

הפרסומת המדוברת

Exclusive: LeBron James sent a cease and desist to the Bron AI sports betting app for this ad that evokes his name and uses his likeness without authorization. — Front Office Sports (@FOS) November 5, 2026

ג'יימס אינו הכוכב היחיד שנפגע לכאורה מהפרסום. על פי הדיווחים, גם לוקה דונצ'יץ', חברו לשעבר של לברון בלוס אנג'לס לייקרס, פנה לחברה בדרישה להפסיק להשתמש בדמותו. במקרה שלו, תמונתו הופיעה בפרסומת עצמה. לצד השניים נראו או הוזכרו גם דמויותיהם של יאניס אנדטוקומבו, ג'יידן דניאלס, כריסטיאן מקפרי ודונובן מיצ'ל.