סימונס התמודד בשנים האחרונות עם קשיים ופציעות, והפעם בחר להגיב באמצעות מסר אישי שפרסם ברשתות החברתיות. "התמודדתי בעבר עם אתגרים שבחנו אותי מנטלית, פיזית ורגשית, ומצאתי דרך להתגבר על כל אחד מהם", כתב סימונס. "הפציעה הזאת היא עוד פרק במסע שלי, לא סוף הסיפור".

סימונס התמודד בשנים האחרונות עם קשיים ופציעות, והפעם בחר להגיב באמצעות מסר אישי שפרסם ברשתות החברתיות. "התמודדתי בעבר עם אתגרים שבחנו אותי מנטלית, פיזית ורגשית, ומצאתי דרך להתגבר על כל אחד מהם", כתב סימונס. "הפציעה הזאת היא עוד פרק במסע שלי, לא סוף הסיפור".

סימונס התמודד בשנים האחרונות עם קשיים ופציעות, והפעם בחר להגיב באמצעות מסר אישי שפרסם ברשתות החברתיות. "התמודדתי בעבר עם אתגרים שבחנו אותי מנטלית, פיזית ורגשית, ומצאתי דרך להתגבר על כל אחד מהם", כתב סימונס. "הפציעה הזאת היא עוד פרק במסע שלי, לא סוף הסיפור".