מכה קשה לבן סימונס ולסקרמנטו קינגס: הפורוורד האוסטרלי בן ה-30 סובל מקרע בגיד אכילס וייאלץ לעבור ניתוח, כך הודיעה הקבוצה הלילה (בין ראשון לשני). הפציעה התרחשה במהלך אימון הקבוצה, ועל פי ההערכות היא צפויה להשבית אותו למשך העונה כולה.
סימונס, שנבחר שלוש פעמים למשחק האולסטאר של ה-NBA, הגיע לסקרמנטו עם תקוות לפתוח פרק חדש בקריירה. בחוד ששעבר חתם על חוזה לעונה אחת בשווי 3.5 מיליון דולר, לאחר שהרשים את אנשי המועדון.
הקינגס ראו בסימונס שחקן בעל פוטנציאל, שיכול היה לתפקד כרכז מחליף לרוקי דריוס אקוף ג'וניור ולשחק בעמדות שונות, מהרכז ועד הסנטר. הוא אף הספיק להשתתף בשני משחקי קדם-העונה של הקבוצה, שבהם העמיד ממוצע של 10.5 נקודות ב-17.5 דקות לערב, והציג יכולת שעוררה אופטימיות לקראת העונה שבפתח.
סימונס התמודד בשנים האחרונות עם קשיים ופציעות, והפעם בחר להגיב באמצעות מסר אישי שפרסם ברשתות החברתיות. "התמודדתי בעבר עם אתגרים שבחנו אותי מנטלית, פיזית ורגשית, ומצאתי דרך להתגבר על כל אחד מהם", כתב סימונס. "הפציעה הזאת היא עוד פרק במסע שלי, לא סוף הסיפור".
"אף פעם לא קל להיות רחוק מהמשחק שאני אוהב, במיוחד אחרי כל מה שנדרש ממני כדי להגיע שוב לכאן", הוסיף. "אבל אם יש דבר אחד שלמדתי, זה שהמצוקה לא מגדירה אותך. מה שמגדיר אותך הוא האופן שבו אתה מגיב אליה".