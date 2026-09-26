בפורטלנד ממשיכים לבנות את הקבוצה סביב גרעין צעיר, ובתקופה האחרונה התמונה מתחילה להתבהר: דווקא השלישייה של דני אבדיה, טומאני קמארה ודונובן קלינגן מסתמנת כאחד מעמודי התווך של הבלייזרס. אלא שלפי ניתוח חדש בארה"ב, כדי שהקבוצה תוכל להפוך למועמדת אמיתית בצמרת המערב, היא תצטרך למצוא לאבדיה כוכב גדול.

אבדיה בן ה-25 מוגדר בכתבה באתר RIP CITY PROJECT כ"כוכב לגיטימי בליגה" וכשחקן שממשיך להשתפר. בפורטלנד מאמינים שהוא עדיין מסוגל לבצע קפיצה נוספת, במיוחד אם יצליח להתגבר על בעיית הגב שהטרידה אותו לקראת סיום העונה.

גלריה עמוד התווך של פורטלנד. אבדיה ( צילום: Christian Petersen/Getty Images )

לצדו נמצאים קמארה וקלינגן, שמספקים לבלייזרס בסיס הגנתי משמעותי. קלינגן מצטיין בהגנה ובצבע, בעוד קמארה ואבדיה מעניקים לקבוצה ורסטיליות הגנתית על פני כמה עמדות.

אלא שהבעיה, לפי הניתוח, נמצאת בצד ההתקפי. החיסרון הזה בא לידי ביטוי בפלייאוף האחרון, כאשר פורטלנד הודחה בסיבוב הראשון מול סן אנטוניו. לאחר שההגנה של הספרס התמקדה באבדיה, הבלייזרס התקשו למצוא באופן עקבי שחקן נוסף שייקח על עצמו את נטל יצירת המצבים. וכאן נכנס לתמונה ג'ה מוראנט.

פורטלנד מקווה שהעסקה שהביאה את מוראנט יכולה לספק לאבדיה את השותף ההתקפי שחסר לו. מוראנט, בשיאו, הוא אחד הגארדים הדינמיים בליגה ויכול לייצר לעצמו ולאחרים, בדיוק האלמנט שחסר לבלייזרס כאשר ההגנה מתמקדת באבדיה.

הניסוי יצליח? מוראנט ( צילום: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

עם זאת, הניתוח באתר מטיל ספק בכך שמוראנט יהיה בסופו של דבר הכוכב שיוביל את פורטלנד למאבק בצמרת. האפשרות שהוא ייהנה מהמעבר לקבוצה חדשה קיימת, במיוחד לצד שחקן ותיק כמו דמיאן לילארד, אך עדיין נותר סימן שאלה גדול סביב ההתאמה.

ג'רו הולידיי סיפק לפורטלנד פתרון חלקי בעונה שעברה, וגם חזרתו של לילארד עשויה לסייע, אך מדובר בפתרונות קצרי טווח יחסית. בבלייזרס, כך נטען, יצטרכו להמשיך לחפש כוכב שיוכל לצמוח לצד אבדיה ולהפוך את הקבוצה למועמדת אמיתית במערב.