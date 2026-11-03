פתיחת העונה הנפלאה של דני אבדיה ופורטלנד נמשכת. הלילה (בין שני לשלישי) הפורוורד הישראלי הצטיין עם 28 נקודות והוביל את הטרייל בלייזרס לניצחון חוץ מרשים, 110:118 על דנבר נאגטס וניקולה יוקיץ'. מדובר בניצחון החמישי העונה מתוך שישה משחקים של פורטלנד, שעומדת על מאזן של מאה אחוז במשחקי החוץ (4 מ-4). לעומת זאת, הנאגטס ירדו למאזן 3:3.

ומה עוד אפשר להגיד על אבדיה? הפורוורד הישראלי ממשיך להיות הכוכב הבולט של פורטלנד, זאת למרות חזרתו של דמיאן לילארד (שהיה נהדר גם הוא) והחתמתו הנוצצת של ג'ה מוראנט (שנעדר גם הלילה בעקבות פציעה). 28 הנקודות שקלע אבדיה הלילה הן שיא עונתי מבחינתו, כשבחמשת המשחקים האחרונים הוא קולע 23 ומעלה (ממוצע של 23.8 למשחק). הוא הוסיף גם 5 אסיסטים ו-3 ריבאונדים ב-35 דקות על הפרקט (הכי הרבה בקבוצה).

גלריה עוד הצגה. דני אבדיה מול ניקולה יוקיץ' ( צילום: Tyler McFarland/Getty Images/AFP )

פתיחת המשחק הייתה דווקא של המארחת, שברחה ליתרון דו ספרתי ברבע הראשון, והובילה בסיומו 19:31. פורטלנד צימקה מעט את הפער בפתיחת הרבע השני, אך דנבר שוב ברחה והפער הגיע בשיאו ל-14 (34:48). דקות טובות של ג'רו הולידיי סייעו לבלייזרס לחזור עד מינוס נקודה, אך ג'מאל מארי וקמרון ג'ונסון סייעו לנאגטס לרדת להפסקת המחצית ביתרון 58:66.

הפער שוב חזר לדו ספרתי לזכות דנבר בפתיחת הרבע השלישי, אך אבדיה ודונובן קלינגן דאגו להחזיר את פורטלנד פעם נוספת. שלשה של אבדיה, 4:25 דקות לסיום הרבע, קבעה שוויון (78:78), ונקודות נוספות של הולידיי סידרו יתרון ראשון במשחק לבלייזרס, 80:82. מארי ויוקיץ' לא התכוונו לוותר כל כך מהר, והחזירו את היתרון לדנבר, שהוליכה 85:87 לקראת הרבע המכריע.

הרבע האחרון היה כבר בשליטתה של פורטלנד, ששבה להוביל בזכות נקודות של לילארד והולידיי. ארבע נקודות רצופות של אבדיה, שהוסיף גם אסיסט לשלשה של הולידיי סידרו יתרון שיא לאורחת, 99:108. יוקיץ' ומארי עוד הורידו ל-110:107, אך שלשה מכריעה של טומאני קמארה וחמש נקודות רצופות של אבדיה סגרו עניין.

חמש נקודות רצופות שלו סגרו עניין. אבדיה ( צילום: Tyler McFarland/Getty Images/AFP )

אבדיה סיים כקלע המוביל של פורטלנד, כשגם לילארד (20 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים), קלינגן (17 ו-18 ריבאונדים) והולידיי (17, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים) הצטיינו אצל המנצחת. בצד השני, מארי קלע 35 נקודות ויוקיץ' (26, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים) פלירטט עם טריפל דאבל - אך מלבדם כמעט אף אחד לא התעלה אצל דנבר.