בינתיים, אבדיה הוא אחד השחקנים שעליהם יוטל חלק משמעותי יותר מהעומס. לצד החזרה של לילארד והגעתו של מוראנט, הישראלי עשוי להיות אחד העוגנים של פורטלנד בעונה הקרובה – והפציעה של שארפ, למרות היותה מכה מקצועית, רק מחדדת את חשיבותו בסגל.