פורטלנד טרייל בלייזרס ספגה מכה קשה עם פציעתו של שיידון שארפ, שסובל מקרע במניסקוס וצפוי להיעדר במשך חלק ניכר מעונת 2026/27. אלא שבתקשורת האמריקאית מאמינים כי לצד האכזבה הגדולה בקבוצה, הפציעה עשויה דווקא לעשות סדר בכל הנוגע לרוטציה בקו האחורי.
הפציעה של שארפ היא כמובן בשורה רעה עבור הבלייזרס, אבל לפי ניתוח שפורסם ב'יאהו ספורטס', היא עשויה גם ליצור עבור הקבוצה מצב ברור יותר לקראת עונת 2026/27 - ובתוך כך להגדיל את האחריות של דני אבדיה.
ביאהו הסבירו שאמנם החיסרון של שארפ הוא כמובן אובדן משמעותי עבור פורטלנד, אך בניגוד לקבוצות רבות שהיו מתקשות להתמודד עם פציעה של שחקן מרכזי, לבלייזרס יש עומק משמעותי בקו האחורי.
הסיבה לכך, לפי הניתוח, היא השינויים שעברה הקבוצה. דמיאן לילארד חוזר לאחר קרע בגיד אכילס שסיים עבורו את עונת 2024/25, ובנוסף פורטלנד צירפה את ג'ה מוראנט מממפיס. השניים צפויים להרכיב את הקו האחורי הפותח, בעוד ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון יהיו שחקני הספסל המרכזיים.
למעשה, לפי יאהו, הפציעה של שארפ פתרה באופן זמני את אחת השאלות שהיו אמורות להעסיק את פורטלנד: כיצד משלבים את כל הגארדים הבכירים ברוטציה. שארפ היה צפוי להידחק מהחמישייה בעקבות הגעתו של מוראנט והחזרה של לילארד, והיה נדרש להתאים את משחקו לתפקיד משני יותר.
כעת, לפי הניתוח, פורטלנד יכולה לפתוח את העונה עם היררכיה ברורה יותר ולתת לשחקנים האחרים להתרגל לתפקידיהם החדשים. מי שעשוי להרוויח מכך במיוחד הוא אבדיה.
אבדיה מגיע לעונה הזו לאחר שהיה אחד השחקנים הבולטים של פורטלנד מבחינה התקפית בעונה שעברה, וכעת הוא צפוי לשאת בנטל גדול עוד יותר. עם שארפ מחוץ למגרש, לילארד, מוראנט ואבדיה יהיו בין השחקנים שיידרשו לקחת על עצמם יותר אחריות בהתקפה.
הישראלי, שצפוי לפתוח בעמדה 4, יוכל להמשיך להיות גורם מרכזי בשני צדי המגרש, כאשר לצדו פורטלנד תוכל להעמיד חמישייה עם כמות גדולה של כישרון התקפי. השילוב בין לילארד למוראנט אמור לייצר כוח אש משמעותי בקו האחורי, ואבדיה עשוי ליהנות מכך כאשר ההגנות ייאלצו להתמודד עם שני גארדים דומיננטיים.
הניתוח ביאהו מציין כי המאמן מייקה נורי עדיין יצטרך למצוא את השילובים והחמישיות שעובדים בצורה הטובה ביותר. לצד אבדיה, גם סידי סיסוקו, טומאני קמארה ושחקני הרוטציה האחרים יצטרכו להסתגל למבנה החדש. עוד נטען כי מבחינת פורטלנד, יש גם צד חיובי לטווח הארוך. אם הקבוצה תצליח להתבסס במאבק על הפלייאוף, חזרתו של שארפ בהמשך העונה יכולה להפוך לתוספת משמעותית לרוטציה דווקא בשלבים החשובים. הוא יוכל לחזור עם רגליים רעננות ולתת לקבוצה עוד כלי התקפי.
בינתיים, אבדיה הוא אחד השחקנים שעליהם יוטל חלק משמעותי יותר מהעומס. לצד החזרה של לילארד והגעתו של מוראנט, הישראלי עשוי להיות אחד העוגנים של פורטלנד בעונה הקרובה – והפציעה של שארפ, למרות היותה מכה מקצועית, רק מחדדת את חשיבותו בסגל.