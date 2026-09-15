המחאות נגד ישראל בעולם נמשכות, כאשר הלילה (בין שני לשלישי) התקיימה הפגנת ענק בניו מקסיקו, בה קראו רבבות "לשחרר את פלסטין". מי שלא התחבר למסר שיצא מהאירוע הוא כוכב מילווקי באקס, קייל קוזמה.
בציוץ שפרסם ברשת X, כתב הפאוור פורוורד: "אם אתם מאמינים שלפלסטינים מגיע חופש, תגידו את זה בבירור. חופש גם מחמאס".
"חופש מטרור הנתמך על ידי איראן", המשיך השחקן. "חופש ממנהיגים שמשתמשים באזרחים כמגן אנושי. חמלה לא יכולה להיות בררנית".
זאת לא הפעם הראשונה בה מתגייס השחקן למען ישראל. יומיים לאחר 7 באוקטובר, צייץ מי שהיה אז כוכב וושינגטון וויזארדס ושיחק לצד דני אבדיה: "קיבלתי סרטון בו נראים טרוריסטים צוהלים סביב גופה של חייל, ילד שהגן על המדינה שלו. אנשים מתחבאים בבתים בזמן שטרוריסטים יורים עליהם. ישראל תחת מתקפה. דברים פשוט נוראיים מתרחשים עכשיו בישראל. התפילות שלי איתם".