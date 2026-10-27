היורוליג הודיעה הערב (שלישי) רשמית כי הפיינל-פור של המפעל ייערך באבו-דאבי גם ב-2027 וב-2029, "במסגרת המשך שיתוף הפעולה בין הליגה למחלקת התרבות והתיירות של בירת איחוד האמירויות (DCT Abu Dhabi)". על פי ההודעה, הפיינל-פור ב-2027 יתקיים באתיחאד ארנה ב-28 וב-30 במאי.

יש לציין כי מחלקת התרבות והתיירות של אבו דאבי וחברת התעופה אתיחאד איירווייז חתמו בספטמבר 2025 על הסכם חסות ראשי עם הנהלת היורוליג למשך ארבע שנים.

גלריה חגיגת הזכייה של אולימפיאקוס ביורוליג בחודש מאי השנה ביוון ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

ההחלטה מגיעה כשנה וחצי לאחר הפיינל-פור הראשון שהתקיים באבו-דאבי (מאי 2025). נשיא היורוליג, דיאן בודירוגה, אמר בעקבות ההחלטה: "זו הנאה עצומה להודיע שהפיינל-פור יחזור לאבו-דאבי. אני רוצה להודות לאבו-דאבי על התמיכה המתמשכת ועל האמון. יחד קיימנו את אחד מאירועי הפיינל-פור הטובים ביותר ב-26 שנות ההיסטוריה שלנו, והוכחנו את כוח המשיכה העולמי העצום של היורוליג".

מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו, הוסיף כי "ההסכם הוא צעד משמעותי באסטרטגיית הצמיחה הבינלאומית של המפעל. אבו-דאבי הפכה לשותפה מרכזית בחזון של הליגה, המבקש לשלב בין שווקי הכדורסל המסורתיים באירופה לערים בינלאומיות בעלות מתקנים מתקדמים ואטרקטיביות תיירותית".

פנרבחצ'ה מניפה את גביע היורוליג במאי 2025, באבו דאבי ( צילום: AP Photo/Altaf Qadri )

במחלקת התרבות והתיירות של אבו-דאבי אמר בתגובה להחלטה כי "אירועים בסדר גודל כזה תורמים לכלכלה המקומית, מושכים השקעות, יוצרים מקומות עבודה ומחזקים את ענף התיירות. במסגרת השותפות, המותג Experience Abu Dhabi ימשיך להיות שותף מרכזי בתחרויות היורוליג ונותן החסות המציג של הפיינל-פור, עם נוכחות בשילוט באולמות, בשידורים ובחולצות הקבוצות".