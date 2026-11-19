בן שרף חוזר לסגל ברוקלין נטס. הקבוצה הודיעה היום (חמישי) על החזרתו של הגארד הישראלי בן ה-20 מקבוצת הבת שלה בליגת הפיתוח, לונג איילנד נטס. יחד איתו הוחזרו גם ג'ושוע ג'פרסון ודרייק פאוול, ושרף יקווה לקבל הזדמנות מחודשת בליגה הטובה בעולם.

ההחלטה מגיעה אחרי הופעה מרשימה במיוחד של הישראלי בניצחון הלילה 112:123 של לונג איילנד על דלאוור בלו קואטס. שרף סיפק דאבל-דאבל של 18 נקודות ו-10 אסיסטים, לצד חמישה ריבאונדים, שתי חטיפות וחסימה ב-30 דקות על הפרקט. הוא קלע 7 מ-15 מהשדה והיה שותף לקאמבק של קבוצתו, שמחקה פיגור של 12 נקודות במחצית בדרך לניצחון הרביעי שלה העונה.

שרף במשחק ה-NBA האחרון שלו מול אינדיאנה ( צילום: Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

שרף הציג יכולת טובה בליגת הפיתוח, עם ממוצעים של 16.7 נקודות, 8.8 אסיסטים וארבעה ריבאונדים ב-32.7 דקות למשחק. הוא קלע ב-40 אחוזים מהשדה וב-31.6 אחוזים לשלוש, אך גם איבד ארבעה כדורים בממוצע לערב.

במשחק האחרון הוסיף הישראלי גם ציון דרך היסטורי: הוא הפך לשחקן הראשון בתולדות לונג איילנד שמוסר לפחות שישה אסיסטים בכל אחד מששת משחקיה הראשונים של הקבוצה בעונה. עם 53 אסיסטים בסך הכול, הוא גם מוביל את ליגת הפיתוח בקטגוריה.

עד כה שותף שרף במשחק NBA אחד בלבד העונה, בהפסד 136:109 לאינדיאנה ב-26 באוקטובר. באותו משחק קלע שתי נקודות, קטף ריבאונד ושיחק ארבע דקות בלבד.

שרף חוזר לסגל, לאחר שהנטס הובסו הלילה 137:107 בבית על ידי שיקגו בולס באחד מההפסדים הכואבים העונה. אחד מכוכבי הקבוצה, ג'וליוס רנדל, גער בסיום על חבריו . "זה היה מביך", אמר. "אני בליגה כבר 13 שנה וזה אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי חלק מהם. זה לא התוצאה, זה הכבוד והמאמץ".