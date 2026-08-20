ג'יימס הארדן ממשיך בקליבלנד קאבלירס. הכוכב הוותיק סיכם על חוזה חדש לשלוש שנים תמורת 97 מיליון דולר, בעסקה הכוללת אופציית שחקן לעונת 2028/29 ומענק במקרה של טרייד.
החתימה תוביל את הארדן, שיחגוג 37 בסוף החודש, לציון דרך היסטורי: סך הכנסותיו מחוזים לאורך הקריירה יגיע ל-511 מיליון דולר. בכך הוא הופך לשחקן הרביעי בלבד בתולדות הליגה שחוצה את רף חצי המיליארד דולר, לצד לברון ג'יימס, קווין דוראנט וסטף קרי. בנוסף, הארדן מצטרף ללברון כהיחיד בהיסטוריה שחותם בגיל 37 ומעלה על חוזה הכולל מעל 90 מיליון דולר מובטחים.
הארדן ויתר ביוני האחרון על אופציית שחקן בסך 42.3 מיליון דולר והפגין סבלנות כלפי הנהלת הקאבס, כדי לאפשר למועדון לפעול בשוק החופשי. פריסת השכר העניקה לקליבלנד את הגמישות הכלכלית שנדרשה לצירופו של פייטון ווטסון בעסקה מרובת קבוצות – גיוס שבו הארדן עצמו לקח חלק פעיל ושמר עם השחקן על קשר רציף.
הארדן הגיע לקליבלנד בפברואר האחרון בטרייד ששלח את דריוס גארלנד ללוס אנג'לס קליפרס, והשפעתו על הקבוצה הייתה מיידית. הקאבס רשמו מאזן 9:21 מאז הופעת הבכורה שלו, כשהוא מעמיד ממוצעים של 20.5 נקודות, 7.7 אסיסטים ו-4.8 ריבאונדים למשחק. בפלייאוף המשיך לבלוט עם 19.2 נקודות ו-5.5 אסיסטים ב-18 משחקים, שהובילו את המועדון לגמר המזרח לראשונה מאז 2018.