הכוכב הוותיק סיכם על חוזה חדש לשלוש שנים תמורת 97 מיליון דולר, בעסקה הכוללת אופציית שחקן לעונת 2028/29 ומענק במקרה של טרייד.

הכוכב הוותיק סיכם על חוזה חדש לשלוש שנים תמורת 97 מיליון דולר, בעסקה הכוללת אופציית שחקן לעונת 2028/29 ומענק במקרה של טרייד.

ג'יימס הארדן ממשיך בקליבלנד קאבלירס. הכוכב הוותיק סיכם על חוזה חדש לשלוש שנים תמורת 97 מיליון דולר, בעסקה הכוללת אופציית שחקן לעונת 2028/29 ומענק במקרה של טרייד.