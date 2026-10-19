עונת ה-NBA החדשה נמצאת מעבר לפינה, ודני אבדיה ופורטלנד מתכוננים לאתגר הראשון שלהם: מפגש ביתי מול פיניקס, בלילה שבין רביעי לחמישי (5:00 שעון ישראל). לקראת פתיחת העונה, הפורוורד הישראלי דיבר עם התקשורת בארה"ב על ההכנות, על החיבור שנבנה בקבוצה ועל הציפיות מעצמו ומחבריו.

"אנחנו קבוצה חדשה, עם צוות אימון חדש, ואני חושב שעשינו עבודה טובה", סיפר אבדיה על ההכנה לעונה. "המטרה העיקרית הייתה לבנות כימיה, לשחק ביחד, להכיר אחד את השני ולהבין את התפקידים. שיחקנו למען הקבוצה, הנענו את הכדור והשגנו כמה ניצחונות טובים. אנחנו מגיעים לעונה עם רוח גבית טובה".

גלריה "אנחנו קבוצה חדשה, עם צוות אימון חדש". אבדיה ( צילום: AP Photo/Jenny Kane )

אבדיה התייחס גם לגמישות של הסגל וליכולת של שחקנים למלא כמה תפקידים על הפרקט. "יש לנו הרבה שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, להפעיל לחץ על הטבעת ולשחק הגנה. אני מרגיש שכולם ממוקדים. צוות האימון יעשה את העבודה הטובה ביותר כדי להכניס אותנו למצבים הנכונים, ואנחנו נזרום עם ההרכבים. לכל הרכב יש יתרונות וחסרונות".

אחת המטרות האישיות שאבדיה הציב לעצמו היא לשדרג את משחק ההגנה שלו. "התוכנית שלי היא לעשות צעד נוסף בהגנה, במיוחד השנה. זה משהו שאני רוצה לעשות. חושב שזה הצעד הבא עבורי", הסביר.

בעלי פרופיל גבוה. מוראנט ולילארד ( צילום: AP Photo/Jeff Chiu )

לא מעט כוכבים יש העונה בפורטלנד. מלבד אבדיה, גם דמיאן לילארד (שחזר מפציעה ארוכה) וג'ה מוראנט (שהגיע בטרייד מממפיס) הם בעלי פרופיל גבוה. "כולם צריכים להקריב. בקבוצות מנצחות, כשיש הרבה כישרון, כל אחד צריך לוותר על משהו שהוא רגיל לעשות, לקחת אחריות בהגנה ולפעמים גם לשחק יותר ללא הכדור. זה חלק מהמשחק, וזה מה שיהפוך אותנו לקבוצה טובה", אמר הישראלי.

"אנחנו מתמקדים בניצחונות ובמה שצריך לעשות כדי להפוך את הארגון הזה לארגון מנצח. אני חושב שכולם יהיו מוכנים להקריב ולשים דברים בצד, כי בסופו של דבר, השחקנים שמרוויחים הכי הרבה הם אלה שמנצחים. כולם מבינים את זה".