על רקע פתיחת העונה הנהדרת של דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס, שהיא המשך ישיר ל-2025/26 האדירה שלו, הוא ממשיך לספוג הקנטות שקשורות להיותו ישראלי. חשבון ברשת X המזוהה עם פורטלנד, שנקרא Blazers Rep, יצא להגנתו בפוסט שהפך לוויראלי וזכה ליותר ממאה אלף צפיות עד כה.
"אני ממש שונא להיכנס לפוליטיקה כי זה גורם לכל כך הרבה פילוג ושנאה מיותרים, אבל אני פשוט לא מסוגל לעמוד מנגד ולראות אנשים תוקפים את דני אבדיה רק בגלל המקום שבו נולד", נכתב בציוץ. "אתם יכולים לבקר את ישראל ואת הממשלה שלה ככל שתרצו. אבל דני הוא שחקן כדורסל, לא פוליטיקאי, ואין להטיל עליו אחריות למעשיה של מדינה שלמה".
עוד נכתב: "מעבר לכישרון יוצא הדופן שלו, דני הוא חבר קבוצה מדהים. נראה שכל מי שיצא לו לבלות במחיצתו לא מפסיק להרעיף עליו שבחים, הן על האנרגיות והאישיות שלו והן על האופי שלו".
בציוץ הובעה דאגה מכך שאבדיה יחליט לעזוב: "ויש משהו שאוהדי פורטלנד צריכים לקחת בחשבון. אם העוינות המתמשכת הזו תימשך, מי מבטיח שדני לא יחליט בסופו של דבר שהוא מעדיף לשחק במקום אחר? תארו לעצמכם שתאבדו את אחד השחקנים המוכשרים ביותר שאי פעם לבשו את מדי פורטלנד טרייל בלייזרס, רק משום שלא הצלחנו לגרום לו להרגיש רצוי ומוערך".
לסיום נכתב: "אתם לא חייבים להסכים עם הדעות שלו. אבל לתקוף אדם רק בגלל שהוא ישראלי – זה פשוט לא בסדר. לדני מגיע יחס טוב יותר, ואני מקווה שהוא יישאר בפורטלנד עוד הרבה מאוד שנים".
בחלק מהתגובות לפוסט נטען כי אבדיה הביע בעבר תמיכה ב"רצח העם שמבצעת ישראל בפלסטינים" ושהוא "מזדהה עם האג'נדה הציונית". חלקם גם לעגו לטענה שהוא אחד המוכשרים בתולדות פורטלנד. עם זאת, הפוסט זכה גם ללא מעט הודעות תמיכה וסלידה מהעירוב של פוליטיקה וספורט.