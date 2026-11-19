"אני ממש שונא להיכנס לפוליטיקה כי זה גורם לכל כך הרבה פילוג ושנאה מיותרים, אבל אני פשוט לא מסוגל לעמוד מנגד ולראות אנשים תוקפים את דני אבדיה רק בגלל המקום שבו נולד", נכתב בציוץ. "אתם יכולים לבקר את ישראל ואת הממשלה שלה ככל שתרצו. אבל דני הוא שחקן כדורסל, לא פוליטיקאי, ואין להטיל עליו אחריות למעשיה של מדינה שלמה".