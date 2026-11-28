על פי התיעוד ששודר לאחר המשחק, דונצ'יץ' עשה את דרכו לעבר חדר ההלבשה של הלייקרס והשליך מגן זיעה לבן לעבר גבר ואישה שישבו בסמוך למגרש. האישה נראתה אומרת לו משהו, והסלובני הסתובב מיד כדי לקחת בחזרה את המגן. הגבר שישב לצדה הרים אותו והעביר אותו לדונצ'יץ', אך אז דחף אותו בחוזקה.

על פי התיעוד ששודר לאחר המשחק, דונצ'יץ' עשה את דרכו לעבר חדר ההלבשה של הלייקרס והשליך מגן זיעה לבן לעבר גבר ואישה שישבו בסמוך למגרש. האישה נראתה אומרת לו משהו, והסלובני הסתובב מיד כדי לקחת בחזרה את המגן. הגבר שישב לצדה הרים אותו והעביר אותו לדונצ'יץ', אך אז דחף אותו בחוזקה.

על פי התיעוד ששודר לאחר המשחק, דונצ'יץ' עשה את דרכו לעבר חדר ההלבשה של הלייקרס והשליך מגן זיעה לבן לעבר גבר ואישה שישבו בסמוך למגרש. האישה נראתה אומרת לו משהו, והסלובני הסתובב מיד כדי לקחת בחזרה את המגן. הגבר שישב לצדה הרים אותו והעביר אותו לדונצ'יץ', אך אז דחף אותו בחוזקה.