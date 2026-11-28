אירוע חריג התרחש בסיום המשחק הלילה (בין שישי לשבת) בין לוס אנג'לס לייקרס לסן אנטוניו, לאחר שאוהד שישב לצד הפרקט דחף את כוכב הקבוצה האורחת, לוקה דונצ'יץ'. האירוע התרחש דקות ספורות אחרי שהלייקרס הפסידו 99:96 לספרס והודחו מגביע ה-NBA, במשחק שבו שוב איבדו יתרון גדול.
על פי התיעוד ששודר לאחר המשחק, דונצ'יץ' עשה את דרכו לעבר חדר ההלבשה של הלייקרס והשליך מגן זיעה לבן לעבר גבר ואישה שישבו בסמוך למגרש. האישה נראתה אומרת לו משהו, והסלובני הסתובב מיד כדי לקחת בחזרה את המגן. הגבר שישב לצדה הרים אותו והעביר אותו לדונצ'יץ', אך אז דחף אותו בחוזקה.
הדחיפה הפתיעה את הכוכב הסלובני, וחברו לקבוצה ג'ארד ונדרבילט מיהר להתערב, יחד עם אנשי האבטחה של האולם. האוהד הורחק מהמקום.
דונצ'יץ' התייחס לאחר מכן לתקרית וניסה להמעיט בחומרתה. "פשוט זרקתי את מגן הזיעה שלי, כמו שאני עושה כמעט בכל משחק. ואז שמעתי שהוא לא רוצה אותו, אז חזרתי לקחת אותו. הוא פשוט דחף אותי, ואז נתתי אותו למישהו אחר", סיפר. כשנשאל על האירוע, חזר על גרסתו: "שמעתי שמישהו אמר שהוא לא רוצה אותו. חזרתי לקחת אותו, ואז הוא דחף אותי".
התקרית חתמה ערב מתסכל במיוחד עבור הלייקרס. הקבוצה מאל.איי הוליכה ב-20 הפרש במהלך הרבע השני וירדה להפסקה ביתרון 16, אך קרסה ברבע השלישי, שבו קלעה סן אנטוניו 30 נקודות לעומת 14 בלבד של האורחת.
ברבע האחרון השלימו סטפון קאסל ו-ויקטור וומבניאמה את המהפך, עם 17 נקודות משותפות, בדרך לניצחון הדרמטי של הספרס. עבור הלייקרס, שהפכו לקבוצה הראשונה העונה שמאבדת יותר מפעם אחת יתרון של 20 נקודות, מדובר גם בהדחה מגביע ה-NBA.
דונצ'יץ' סיים כקלע המוביל במשחק עם 31 נקודות, אך נזקק ל-31 זריקות כדי להגיע אליהן. זה היה משחקו ה-12 העונה עם 30 נקודות ומעלה - הנתון הגבוה ביותר בליגה, לצד שיי גילג'ס-אלכסנדר מאוקלהומה סיטי.
מאמן הלייקרס, ג'יי.ג'יי. רדיק, ניסה לשמור על פרופורציות למרות האכזבה: "המציאות היא שזו (סן אנטוניו) רמת הקבוצה שמציבה כרגע את הרף במערב, וזה היה מבחן מצוין עבורנו. נשתפר בעקבותיו. השחקנים מאוכזבים עכשיו, וזו תגובה טבעית להפסד. אמרתי להם הבוקר שגם אם ננצח וגם אם נפסיד, כשנתעורר מחר עדיין נהיה קבוצה טובה".