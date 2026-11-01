היסטוריה ב-WNBA: גולדן סטייט ואלקיריז זכתה הלילה (בין שבת לראשון) באליפות הראשונה בתולדותיה, אחרי ניצחון 63:68 על אטלנטה דרים במשחק השביעי והמכריע של סדרת הגמר. הקבוצה, שנמצאת רק בעונתה השנייה בליגה, השלימה ניצחון 3:4 בסדרה והניפה את הגביע מול הקהל הביתי בסן פרנסיסקו.

הגיבורה הגדולה של הערב הייתה גאבי וויליאמס, שסיפקה הופעת ענק עם 30 נקודות ונבחרה ל-MVP של סדרת הגמר. הכוכבת בת ה-30 קלעה לא פחות מ-28 נקודות במחצית השנייה, שברה את שיא ה-WNBA לנקודות במחצית אחת בגמר והובילה את קבוצתה למהפך בדרך לתואר ההיסטורי.

גלריה גבי וויליאמס ותואר ה-MVP ( צילום: AP Photo/Tony Avelar )

יש אליפות ( צילום: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המשחק לא התחיל בצורה מבטיחה מבחינת וויליאמס והוואלקיריז. גולדן סטייט ירדה להפסקה בפיגור שש נקודות, כשהכוכבת שלה מסתפקת בשתי נקודות בלבד. אלא שאז הגיע המפנה. וויליאמס התעוררה ברבע השלישי, קלעה 15 נקודות בו לבדו והובילה את קבוצתה ליתרון 44:45 לקראת 10 הדקות האחרונות.

ברבע המכריע, כשהתוצאה עמדה על 53:53, לקחה וויליאמס את המשחק לידיים. היא קלעה תשע נקודות רצופות לזכות גולדן סטייט, כולל שלשה גדולה שהעלתה את קבוצתה ליתרון 57:60, כשנותרו 2:18 דקות לסיום. היתרון הזה כבר לא נשמט מידיה של המארחת, שחגגה אליפות היסטורית.

החגיגות של שחקניות גולדן סטייט בסיום ( צילום: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

סטוקס מנשקת את גביע האליפות ( צילום: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

וויליאמס, שהגיעה לוואלקיריז העונה אחרי ששיחקה בעבר בשיקגו ובסיאטל, הוכיחה שהיא מסוגלת להכריע משחקים גם בצד ההגנתי. היא סיימה עם ארבע חסימות, והציגה את היכולת שהפכה אותה לאחת משחקניות ההגנה הבולטות בליגה, אחרי שסיימה כסגנית במרוץ לתואר שחקנית ההגנה של העונה.

"אני אוהבת רגעים כאלה", אמרה וויליאמס בסיום. "נטלי (נקאסה), המאמנת, אמרה לי להיות סבלנית במחצית הראשונה. הקשבתי לה".