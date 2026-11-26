אחרי חמישה הפסדים רצופים, ברוקלין חזרה לחייך. הנטס גברו הלילה (בין רביעי לחמישי) 97:104 בחוץ על מילווקי במסגרת שלב הבתים של גביע ה-NBA, והתאוששו מהתבוסה 142:116 למינסוטה ביום שני.

דני וולף שוב פתח בחמישייה בעמדת השוטינג גארד, וב-19 דקות תרם חמש נקודות. הוא דייק ב-2 מ-8 מהשדה, כולל 1 מ-4 מחוץ לקשת, והוסיף אסיסט ואיבוד. את המשחק סיים ללא ריבאונדים.

ג'וליוס רנדל היה האיש המרכזי בהתקפת ברוקלין עם 28 נקודות. נואה קלאוני סייע לו עם 17 ואיגור דמין קלע 15. מייקל פורטר ג'וניור ודיירון שארפ סיפקו דאבל-דאבל כל אחד: הראשון עם 12 נקודות ו-11 ריבאונדים, והשני עם 11 נקודות ו-14 כדורים חוזרים. לצד הניצחון, הנטס איבדו במהלך המשחק את מו ואגנר, שנאלץ לצאת בשל רגישות בברך שמאל.

וולף ( רויטרס )

מילווקי קיבלה 28 נקודות מטיילר הירו ועוד 21 מחיימה חאקז ג'וניור, אבל לא הצליחה לחבר ניצחון שני ברציפות. קייל קוזמה וקלל וור הוסיפו 13 נקודות כל אחד.

דווקא הפתיחה הייתה של הבאקס, שעלו ל-2:9, אלא שהתגובה של ברוקלין הייתה מהירה: ריצת 2:16 העבירה אליה את השליטה, ובתום הרבע הראשון היא הובילה 24:28. הפער צמח ל-13 נקודות ברבע השני, לפני שמילווקי התקרבה וירדה להפסקה בפיגור 51:47. רנדל כבר עמד בשלב הזה על 16 נקודות, ושארפ הגיע לעשרה ריבאונדים.

הירו השלים את המהפך בתחילת המחצית השנייה עם שלשה שקבעה 55:56 למארחת. מילווקי המשיכה ליתרון של שש נקודות, אך ברוקלין הצליחה להפוך שוב את המומנטום ולסיים את הרבע השלישי ביתרון 71:76. ברבע האחרון האורחת שוב פתחה פער דו ספרתי, והפעם שמרה על היתרון עד לסיום.