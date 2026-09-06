לברון ג'יימס כבר מזמן הפך לחריג בנוף ה-NBA. בגיל שבו רוב שחקני הכדורסל כבר פרשו, הכוכב האמריקאי ממשיך לעלות על הפרקט, לייצר מספרים מרשימים ולהיות שחקן מרכזי בקבוצה שרוצה להתמודד על האליפות.

אבל לא כולם משתכנעים ש'המלך' באמת מצליח לנצח את הזמן. צ'ארלס בארקלי, אגדת NBA בעצמו, טען כי למרות היכולת האישית המרשימה של ג'יימס, אי אפשר להתעלם מהתוצאות של קבוצותיו בשנים האחרונות. הדברים מגיעים דווקא אחרי שבקיץ האחרון לברון הפך שוב לאחד השמות המבוקשים בשוק, ובסופו של דבר עבר לפילדלפיה.

למי קראתם זקן? לברון ( צילום: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"אנחנו צריכים להיות כנים לגבי לברון. הוא חטף סוויפ בפלייאוף בשנתיים האחרונות. אז רק בגלל שאתה מעמיד מספרים טובים, זה לא אומר שאתה אפקטיבי", אמר בארקלי בפודקאסט של ביל סימונס.

"כן, הוא מעמיד מספרים טובים", אמר. "מבחינתי, הרבה יותר קל להגיע למספרים היום. ואל תבינו אותי לא נכון, לברון משחק טוב, אבל להגיד שהוא מנצח את הזמן...זה לא זה".

בפלייאוף האחרון הוא העמיד ממוצעים של 23.2 נקודות, 7.3 אסיסטים ו-6.7 ריבאונדים למשחק. אלא שהלייקרס הודחו בסופו של דבר בסיבוב השני מול אוקלהומה סיטי ת'אנדר הצעירה בסוויפ. בעונה הסדירה, במדי לוס אנג'לס לייקרס, הוא העמיד מספרים לא פחות טובים:20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים לערב.