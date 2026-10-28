גם בעיית עבירות לא מנעה מדני אבדיה להשפיע ברגעים החשובים. הפורוורד הישראלי סייע הבוקר (רביעי) לפורטלנד לנצח 129:136 את הלייקרס בחוץ, עם מהלכים משמעותיים ברבע האחרון ושלשה גדולה פחות משלוש דקות לסיום. הבלייזרס שמרו על מאזן מושלם עם ניצחון שלישי בשלושה משחקים, והנחילו למארחת את הפסדה הראשון העונה.

אבדיה נכנס לעניינים ברבע השני, כשקלע שבע נקודות מהירות, הגיע ל־11 והעניק לפורטלנד את היתרון. אלא שדווקא כשהתחיל לצבור מומנטום, העבירות עצרו אותו. באמצע הרבע הוא ירד לספסל עם שלוש עבירות ו־12 נקודות, ועוד לפני ההפסקה סחט ממנו אוסטין ריבס את הרביעית.

הישראלי סיים את המחצית הראשונה עם 12 נקודות ושלושה אסיסטים, כשפורטלנד בפיגור 73:68. לוקה דונצ'יץ' הוביל את המארחת עם 24 נקודות וארבעה אסיסטים, בעוד ג'ה מוראנט שמר את הבלייזרס בתמונה עם 15 נקודות ללא החטאה. זו הייתה מחצית עמוסה בשריקות: שתי הקבוצות ביצעו יחד 29 עבירות וניגשו ל-40 זריקות עונשין.

דמיאן לילארד, ג'ה מוראנט דני אבדיה ( צילום: teph Chambers/Getty Images/AFP )

למרות ההסתבכות, באולפן המחצית אבדיה זכה למחמאה מכרמלו אנתוני. "דני הוא התשובה להתקפה של פורטלנד, בטח כשהוא קולע מבחוץ", אמר כוכב העבר, לפי העדכון בערוץ הספורט. "הוא מפצה בגודל שלו על הקו האחורי הקטן של ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד. כשדני חודר הוא שם לחץ על הטבעת בכל פעם".

ברבע האחרון אבדיה המחיש בדיוק עד כמה הוא חשוב להתקפה של פורטלנד. כשנותרו 8:29 דקות, הוא מצא את טומאני קמארה לשלשה שהעלתה את האורחת ל-106:111. בהמשך צלף בעצמו מחוץ לקשת, הגדיל ל־106:114 וחתם ריצת 1:11, בזמן שהלייקרס התקשו ללא דונצ'יץ' על הפרקט.

המארחת חזרה, והמשחק הגיע לשוויון 121:121 כשנותרו 3:49 דקות. גם העצבים שיחקו תפקיד, עם עבירות טכניות לקמארה ולמוראנט, אבל אבדיה סיפק תשובה מקצועית: פחות משלוש דקות לסיום הוא קבר שלשה נוספת וקבע 124:128 לפורטלנד. הבלייזרס השלימו את העבודה ויצאו מלוס אנג'לס עם ניצחון יוקרתי.