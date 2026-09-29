ג'יי.אר. סמית', אלוף ה-NBA פעמיים בעבר ומי ששיחק במשך 16 עונות בליגה הטובה בעולם, נעצר בטקסס בחשד לעבירת אלימות במשפחה. על פי רישומי בית המעצר במחוז האנט, סמית' נעצר בחשד לתקיפה שגרמה לחבלה גופנית במסגרת אלימות במשפחה.
סמית' בן ה-40 שיחק במשך 16 עונות ב-NBA והיה חלק משתי קבוצות שזכו באליפות. ב-2016 זכה בתואר עם קליבלנד קאבלירס לצד לברון ג'יימס, וב-2020 הוסיף טבעת נוספת במדי לוס אנג'לס לייקרס - גם כן לצד 'המלך'.
במהלך הקריירה שלו שיחק, בין היתר, גם בדנבר נאגטס ובניו יורק ניקס. לאחר שסיים את קריירת ה-NBA, סמית' בחר במסלול מפתיע וחזר ללימודים אקדמיים והשלים תואר ראשון בלימודים ליברליים.
זו אינה הפעם הראשונה שבה סמית' מסתבך עם החוק. בשנת 2007 היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אחד מנוסעי הרכב. בהמשך הודה בעבירת נהיגה רשלנית וריצה 24 ימי מאסר.