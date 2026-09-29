סמית' בן ה-40 שיחק במשך 16 עונות ב-NBA והיה חלק משתי קבוצות שזכו באליפות. ב-2016 זכה בתואר עם קליבלנד קאבלירס לצד לברון ג'יימס, וב-2020 הוסיף טבעת נוספת במדי לוס אנג'לס לייקרס - גם כן לצד 'המלך'.

סמית' בן ה-40 שיחק במשך 16 עונות ב-NBA והיה חלק משתי קבוצות שזכו באליפות. ב-2016 זכה בתואר עם קליבלנד קאבלירס לצד לברון ג'יימס, וב-2020 הוסיף טבעת נוספת במדי לוס אנג'לס לייקרס - גם כן לצד 'המלך'.

סמית' בן ה-40 שיחק במשך 16 עונות ב-NBA והיה חלק משתי קבוצות שזכו באליפות. ב-2016 זכה בתואר עם קליבלנד קאבלירס לצד לברון ג'יימס, וב-2020 הוסיף טבעת נוספת במדי לוס אנג'לס לייקרס - גם כן לצד 'המלך'.