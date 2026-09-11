בתקשורת האמריקאית ממשיכים לעסוק בעתידו של דני אבדיה בפורטלנד בלייזרס, כאשר חוזהו צפוי לפוג בקיץ 2028. באתר "Rip City Project", טוען הבלוגר ריס קונץ כי ההתנהלות הנוכחית של המועדון עלולה לסלול את דרכו של הישראלי בן ה-25 לקבוצה אחרת.

נקודת המוצא של ריס היא אמירה של סם קווין מ-CBS בפודקאסט Third Apron שם סימן את אבדיה כאחד משני מועמדים (יחד עם לוקה דונצ'יץ') להפוך לרכש של דאלאס מאבריקס, שמחפשת לצרף כוכב לצדו של קופר פלאג. "אבדיה הוא המועמד הריאלי", צייץ קווין. ובדאלאס צריכים להיערך לקראתו. קווין אף הגדיר את הבלייזרס כ"קבוצה ששוקעת", שלא עושה מספיק כדי להאריך את חוזהו של אבדיה. "אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד שדני אבדיה יהיה זמין בשוק השחקנים החופשיים ב-2028, ודאלאס היא הקבוצה שצריכה להיערך כדי לצרף אותו", אמר.

גלריה "בעיה שהבלייזרס יצטרכו לפתור". אבדיה ( צילום: AP Photo/Caroline Brehman )

"האם הבלייזרס באמת עלולים לאבד את אבדיה ב-2028?", שאל ריס והסביר מדוע סוג החוזה של הישראלי מהווה בעיה עבור פורטלנד: "לבלייזרס יש לכאורה את אחד החוזים הטובים בליגה עם אבדיה, שמרוויח העונה 13.1 מיליון דולר ובעונת 2027/28 אמור להשתכר 11.9 מיליון דולר. אלא שמבנה החוזה (סכום יורד בכל שנה ושנה) שמיטיב עם הקבוצה, דווקא מקשה על הארכתו".

"בהתאם לחוקי ה-NBA בנוגע להארכות חוזה של שחקנים ותיקים, פורטלנד יכולה להציע לאבדיה הארכה של עד 140% משכרו בעונה האחרונה בחוזה הנוכחי. לחלופין, היא יכולה להשתמש בשכר השנתי הממוצע בחוזה הנוכחי של אבדיה, אפשרות הגיונית יותר במקרה שלו. גם במקרה כזה, השכר השנתי הממוצע של אבדיה, 13.75 מיליון דולר, יעמוד על 19.25 מיליון דולר בלבד לאחר העלייה של 140 אחוז. במילים אחרות: קווין צודק: לבלייזרס יש בעיה בכל הנוגע להארכת החוזה של אבדיה, והם יצטרכו לפתור אותה".

בסופו של דבר, פורטלנד תצטרך לפתוח מחדש את החוזה הנוכחי שלו, ולאחר מכן להאריך אותו באמצעות העלאה של 140% מהסכום החדש, "זו אחת הסיבות לכך שג'רמי גרנט וג'רו הולידיי היו מועמדים אפשריים לטרייד לקראת הקיץ", כותב ריס. "כששניהם היו שני המשתכרים הבכירים בקבוצה, העברת אחד מהם הייתה מפנה מקום משמעותי לחוזה החדש שאבדיה עשוי לקבל".

על חשבון אבדיה? מוראנט ( צילום: AP Photo/Brandon Dill )