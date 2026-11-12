גולדן סטייט קיבלה חדשות מדאיגות בנוגע לכוכב הגדול שלה. סטף קרי סובל מקרע בשריר הבטן, שנגרם במהלך המשחק הלילה (בין רביעי לחמישי) מול יוסטון רוקטס, והווריורס הודיעו כי הרכז בן ה-38 ייבדק מחדש בעוד שבועיים. בשלב זה טרם נקבע מועד לחזרתו לפרקט, והיקף ההיעדרות עדיין אינו ברור.

הפציעה התרחשה כבר בתחילת הרבע הראשון, במהלך שעורר לא מעט תשומת לב ברשתות החברתיות. אלפרן שנגון, סנטר יוסטון, תפס וסובב את זרועו של קרי, שניסה לעבור סביב חסימה שהציב עבור דריימונד גרין.

סיבה לדאגה? קרי ( צילום: AP Photo/Ashley Landis )

קרי נראה מיד כמי שסובל מכאבים, העווה את פניו ואחז בצדו. למרות זאת, הוא נשאר על המגרש עוד כמה דקות ואף הספיק לקלוע שלשה, לפני שסימן לספסל כי אינו מסוגל להמשיך. בפסק הזמן הבא הוא ירד לחדר ההלבשה, ובהמשך הוחלט שלא ישוב לשחק. לאחר מכן יצא מהאולם לבדיקת MRI.

"הוא אמר שהוא הרגיש שמשהו נתפס באזור הבטן, ושמעולם לא חווה דבר כזה בעבר", סיפר קר. המאמן הודה כי הוא מודאג מאוד, אך בשלב ההוא עדיין לא ידע להעריך את חומרת הפגיעה.

הפציעה מגיעה בעיתוי לא פשוט עבור הווריורס, שאיבדו את הכוכב שלהם בתקופה שבה הקבוצה החלה לצבור מומנטום. קרי רשם העונה ממוצע של 27.8 נקודות למשחק, והיה אחד הגורמים המרכזיים לפתיחת העונה החיובית של גולדן סטייט (מאזן 4:8).