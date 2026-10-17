לברון ג'יימס אולי כבר בן 41, אבל הוא עדיין יודע לספק רגעים שמקפיצים את כולם מהכיסאות. הכוכב, שיפתח באמצע השבוע את עונתו ה-24 ב-NBA במדי פילדלפיה, זכה לקבלת פנים מחשמלת במשחק קדם-העונה הראשון שלו בעיר, לעיני 19,746 אוהדים שמילאו את האולם.

את הרגע הגדול שלו סיפק ג'יימס כבר ברבע הראשון, במהלך שהזכיר לקהל מדוע גם בשלב הזה של הקריירה הוא עדיין נחשב לאחד מהכוכבים הכי גדולים בליגה. טייריס מקסי שלח לעברו מסירה ארוכה מאזור מחצית המגרש, לברון השתלט על הכדור והטביע בשתי ידיים. האולם נכנס לטירוף, והחיבור בין השניים סיפק הצצה מסקרנת לפוטנציאל ההתקפי של פילדלפיה.

גלריה בכורה חגיגית. לברון ( צילום: AP Photo/Matt Slocum )

מקסי, חברו הקרוב של ג'יימס, היה אחד הגורמים שסייעו לשכנע אותו להצטרף לסיקסרס בקיץ. "יש בינינו חיבור", אמר לברון לאחר המשחק. "חלק מהדברים הטובים ביותר שנוכל לעשות בהתקפה יהיו לצאת מהר קדימה". ג'יימס סיים את הערב עם שמונה נקודות (4 מ-9 מהשדה), שמונה ריבאונדים ושבעה אסיסטים.

אלא שעל הפרקט, בוסטון הייתה זו שיצאה עם הניצחון, 120:125 לאחר הארכה, אבל עבור אוהדי פילדלפיה זו הייתה הזדמנות ראשונה לראות מקרוב את הכוכב החדש שלהם בחולצה מספר 23. ההתרגשות הייתה גדולה כל כך, עד שאוהדים צעירים הצטופפו בכניסה לאולם וניסו לשכנע אותו לעצור לתמונה או לחתימה. לאחר שסיים את החימום, לברון אף הזמין ילד וילדה לשבת לצדו על הספסל והצטלם איתם.

הדאנק שהצית את הדמיון. לברון ( צילום: AP Photo/Matt Slocum )

מי שעוד עמד במוקד הערב היה ג'יילן בראון, שקלע 20 נקודות מול קבוצתו לשעבר. בראון, שנבחר ל-MVP של גמר ה-NBA ב-2024, עבר בקיץ לפילדלפיה אחרי עשר שנים בבוסטון. "שיחקתי שם עשר שנים, אז זה לעולם לא יהיה עוד משחק רגיל עבורי", אמר. בראון לא זכה לפגוש על הפרקט את חברו לשעבר ג'ייסון טייטום, כשבוסטון העניקה מנוחה למספר שחקני חמישייה, בהם גם דריק ווייט ופול ג'ורג', שעבר לסלטיקס כחלק מהטרייד שבמסגרתו הגיע בראון לפילי.

הסיקסרס יפתחו את העונה בלילה שבין שלישי לרביעי במשחק חוץ מול ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן, ויארחו את קליבלנד כעבור יומיים במשחק הבית הראשון שלהם.

הוליך את קלעי פילי. אמביד ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"אנחנו מתקדמים", סיכם ג'יימס. "אנחנו רק כמה שבועות ביחד, עדיין עובדים על הקצב ועל הדברים הקטנים. זה לא יהיה מושלם, אבל יש לנו כמה דברים שאפשר לבנות עליהם".

מי שהוביל את פילדלפיה היה אמביד, שסיים עם 23 נקודות, שמונה ריבאונדים וחמישה אסיסטים ב-29 דקות. הוגו גונסאלס הוליך את קלעי הסלטיקס עם 21 נקודות.

ניצחון לסן אנטוניו, הפסד לקיירי ודאלאס

סגנית האלופה, סן אנטוניו, סיימה את ההכנה עם 97:126 משכנע על סקרמנטו. ויקטור וומבניאמה שותף ל-17 דקות בלבד ותרם 14 נקודות ו-8 ריבאונדים. דילן הארפר בלט עם 19 נקודות.

14 נקודות ב-17 דקות. וומבניאמה ( צילום: Daniel Dunn-Imagn Images )