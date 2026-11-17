אחרי שלושה ניצחונות רצופים, פורטלנד טרייל בלייזרס קיוותה להמשיך הלילה (בין שני לשלישי) במומנטום, אך הפסידה 106:98 בחוץ למינסוטה טימברוולבס. הקבוצה של מייקה נורי, שפיגרה במרבית שלבי המשחק, ירדה למאזן 4:9, בעוד הוולבס, שרשמו את ניצחונם השישי בשבעת משחקיהם האחרונים, עלו למאזן 4:10.

דני אבדיה המשיך בכושר הנהדר שבו הוא נמצא מאז תחילת העונה, כשסיים עם 27 נקודות (11 מ-19 מהשדה), 8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-30 דקות. לפורוורד הישראלי היו גם חטיפה אחת, חסימה אחת וחמישה איבודים. הבעיה של פורטלנד הייתה שחוץ ממנו, אף שחקן בשורותיה לא התעלה, בדגש על דמיאן לילארד, שסיים משחק חלש עם 9 נקודות בלבד תוך כדי שהוא מדייק ב-2 מ-5 בלבד מהשדה.

גלריה היחיד שתפקד בפורטלנד. דני אבדיה ( צילום: AP Photo/Ellen Schmidt )

פורטלנד פתחה דווקא בצורה לא רעה, ואף הובילה ב-10 הפרש. החל מאמצע הרבע השני מינסוטה הרימה את רמת האגרסיביות, חדרה שוב ושוב לצבע ופתחה פער בעיקר לזריקות העונשין הרבות שקיבלה (39 לעומת 15 בלבד של הבלייזרס). ברבע השלישי הוולבס ברחו לפער דו ספרתי, שבשיא גדל כבר ל-20 הפרש. החל מאמצע הרבע הרביעי המשחק הפך לגארבג' טיים, שבמהלכו פורטלנד מזערה מעט נזקים.

טרנס שאנון ג'וניור היה פשוט נפלא עבור המנצחת, עם 34 נקודות מהספסל, כולל 8 מ-11 מהשדה ו-15 מ-16 מהקו. רודי גובר הוסיף 18 למינסוטה, שממשיכה להתגבר על חסרונו של כוכבה הגדול, אנתוני אדווארדס, והסתדרה למרות הופעה פושרת של לאמלו בול (6 נקודות, 2 מ-13 מהשדה). אצל הבלייזרס דונובן קלינגן (10 ריבאונדים), ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון תרמו 10 כ"א, כשלצד לילארד, גם טומאני קמארה (3 נקודות, 1 מ-10 מהשדה) סבל מיום חלש.

שתי הקבוצות ייפגשו שוב הלילה (3:00) במינסוטה, והבלייזרס יקוו שהפעם התוצאה תהיה שונה ושהם יהיו אלה שייצאו עם ידם על העליונה ויחזרו למסלול הניצחונות.

ברוקלין ודני וולף הפסידו לפילדלפיה

הפסד נוסף לברוקלין נטס, שהלילה נוצחו 135:123 בבית בידי פילדלפיה סיקסרס וירדה למאזן 10:3. עבור הסיקסרס מדובר בניצחון שלישי ברציפות, שהעלה אותה למאזן 3:12 ולמקום הראשון במזרח - זאת למרות שהיא שיחקה ללא לברון ג'יימס.

עוד הפסד לברוקלין. דני וולף מול ג'יילן בראון ( צילום: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הסיקסרס הוליכו כמעט לאורך כל המשחק, והיו בשליטה מלאה, כשבשיא הפער הגיע כבר ל-24 הפרש. ג'ואל אמביד היה בלתי ניתן לעצירה בשורות המנצחת וסיים עם 37 נקודות, כשגם ג'יילן בראון (31 ו-13 ריבאונדים) וטייריס מקסי (24 ו-9 אסיסטים) היו נפלאים.