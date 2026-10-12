המתיחות בין ניו יורק ניקס לכוכביה נמשכת, והפעם קארל-אנתוני טאונס לא מסתיר את אכזבתו. לאחר שהמועדון הודיע כי לא ינהל משא ומתן על הארכות חוזה עד לאמצע העונה, הסנטר הגיב והבהיר כי ההחלטה תפסה אותו בהפתעה.

"זו הייתה חדשה עבורי", אמר טאונס לתקשורת בניו יורק. "מאוד מאכזב, בלשון המעטה. בואו נגיד את המובן מאליו: זה עסק, אבל יש לנו גם עבודה לעשות על המגרש". דבריו מגיעים על רקע קיפאון בשיחות בינו לבין המועדון, אף שהוא זכאי להארכת חוזה שעשויה להגיע ל-276 מיליון דולר.

חדשות שהגיעו בהפתעה. טאונס ( צילום: Daniel Dunn-Imagn Images )

לפי דיווח של שאמס צ'ראניה מ-ESPN, הצעת הניקס לטאונס עומדת על 200 מיליון דולר לארבע שנים. הבעלים ג'יימס דולן הבהיר כי אינו מעוניין שהקבוצה תחרוג מרף השכר, שמגביל את גמישותן של קבוצות מבחינה כלכלית ומקשה עליהן לבצע מהלכים בסגל. הפער בין הצדדים עדיין לא נפתר.

טאונס אינו היחיד שנפגע מההחלטה. גם ג'וש הארט זכאי להארכת חוזה, וכך גם שחקני הספסל מיילס מקברייד וטיילר קולק. בהודעה שפרסמה ביום שישי הבהירה ניו יורק כי בשלב זה היא מעבירה את כל הדיונים בנושא החוזים להמשך העונה, כדי להתרכז בהכנות לפתיחת העונה ובניסיון להמשיך את ההצלחה.

"League sources tell The Stein Line that Karl-Anthony Towns was the only (extension-eligible Knick) whose camp had been seriously engaged by the Knicks" before Knicks shut down talks Friday… More Stein Knicks & NBA updates ⬇️ https://t.co/9n7oMGBgw9 — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 12, 2026

המחיר של מגבלות השכר כבר הורגש בקיץ: מיצ'ל רובינסון, ששימש כסנטר מחליף, עזב לבוסטון סלטיקס בחוזה שמוערך בכ-15 מיליון דולר לעונה. במקומו צירפה ניו יורק את אנדרה דראמונד בחוזה מינימום של 2.4 מיליון דולר.

טאונס, שהגיע לאולסטאר בפעם השישית בקריירה והעמיד ממוצעים של 15.9 נקודות, 10.6 ריבאונדים ו-4.9 אסיסטים בפלייאוף בעונה שעברה, היה אחד השחקנים המרכזיים בדרך לאליפות הראשונה של הניקס מזה 53 שנה. כעת הוא מחזיק באופציית שחקן לעונה הבאה בשווי 61 מיליון דולר. אם הצדדים יחזרו לשיחות במהלך העונה, הוא יצטרך לוותר על האופציה כדי לחתום על הארכה חדשה.