המתיחות בין ניו יורק ניקס לכוכביה נמשכת, והפעם קארל-אנתוני טאונס לא מסתיר את אכזבתו. לאחר שהמועדון הודיע כי לא ינהל משא ומתן על הארכות חוזה עד לאמצע העונה, הסנטר הגיב והבהיר כי ההחלטה תפסה אותו בהפתעה.
"זו הייתה חדשה עבורי", אמר טאונס לתקשורת בניו יורק. "מאוד מאכזב, בלשון המעטה. בואו נגיד את המובן מאליו: זה עסק, אבל יש לנו גם עבודה לעשות על המגרש". דבריו מגיעים על רקע קיפאון בשיחות בינו לבין המועדון, אף שהוא זכאי להארכת חוזה שעשויה להגיע ל-276 מיליון דולר.
לפי דיווח של שאמס צ'ראניה מ-ESPN, הצעת הניקס לטאונס עומדת על 200 מיליון דולר לארבע שנים. הבעלים ג'יימס דולן הבהיר כי אינו מעוניין שהקבוצה תחרוג מרף השכר, שמגביל את גמישותן של קבוצות מבחינה כלכלית ומקשה עליהן לבצע מהלכים בסגל. הפער בין הצדדים עדיין לא נפתר.
טאונס אינו היחיד שנפגע מההחלטה. גם ג'וש הארט זכאי להארכת חוזה, וכך גם שחקני הספסל מיילס מקברייד וטיילר קולק. בהודעה שפרסמה ביום שישי הבהירה ניו יורק כי בשלב זה היא מעבירה את כל הדיונים בנושא החוזים להמשך העונה, כדי להתרכז בהכנות לפתיחת העונה ובניסיון להמשיך את ההצלחה.
המחיר של מגבלות השכר כבר הורגש בקיץ: מיצ'ל רובינסון, ששימש כסנטר מחליף, עזב לבוסטון סלטיקס בחוזה שמוערך בכ-15 מיליון דולר לעונה. במקומו צירפה ניו יורק את אנדרה דראמונד בחוזה מינימום של 2.4 מיליון דולר.
טאונס, שהגיע לאולסטאר בפעם השישית בקריירה והעמיד ממוצעים של 15.9 נקודות, 10.6 ריבאונדים ו-4.9 אסיסטים בפלייאוף בעונה שעברה, היה אחד השחקנים המרכזיים בדרך לאליפות הראשונה של הניקס מזה 53 שנה. כעת הוא מחזיק באופציית שחקן לעונה הבאה בשווי 61 מיליון דולר. אם הצדדים יחזרו לשיחות במהלך העונה, הוא יצטרך לוותר על האופציה כדי לחתום על הארכה חדשה.
"מעולם לא חשבתי שנגיע לנקודה הזאת", הודה טאונס, שהבהיר כי כרגע הוא מעדיף להתמקד בכדורסל. "מהרגע שזכינו באליפות, הדבר היחיד שחשבתי עליו הוא איך אנחנו זוכים באחת נוספת. זו אותה המטרה שאיתה הגעתי לעונה הזאת: איך אנחנו משאירים את הגביע בניו יורק מעבר לקיץ הזה?".