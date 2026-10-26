ברוקלין נטס הודיעה היום (שני) על העברתו של בן שרף לקבוצת הבת שלה בליגת הפיתוח, לונג איילנד נטס. הגארד הישראלי בן ה-20, שנבחר במקום ה-26 בדראפט 2025, פתח את עונתו השנייה ב-NBA עם דקות משחק מועטות, וכעת ינסה לצבור ניסיון ולקבל תפקיד משמעותי יותר בג'י ליג. יחד איתו נשלחו לקבוצת הבת גם דרייק פאוול וג'ושוע ג'פרסון.

ההחלטה מגיעה יממה לאחר ששרף ערך את הופעתו הראשונה העונה בליגה הטובה בעולם, בהפסד הביתי של ברוקלין 136:109 לאינדיאנה פייסרס. הישראלי עלה מהספסל בשלב מאוחר של המשחק, שותף לארבע דקות וסיים עם שתי נקודות וריבאונד. בשני המשחקים הראשונים של העונה הוא כלל לא שותף, וכעת, אחרי שלושה הפסדים רצופים של הנטס, הוא ינסה למצוא את מקומו מחדש.

שרף במדי ברוקלין נטס ( צילום: AP Photo/Terrance Williams )

שרף מתמודד עם תחרות לא פשוטה על דקות בקו האחורי של הקבוצה, בין היתר מצד איגור דמין, נולאן טראורה ומייקל בראון ג'וניור, שנבחר בדראפט האחרון. במהלך משחקי ההכנה הראה הישראלי ניצוצות, ובניצחון על שארלוט קלע שמונה נקודות ב-15 דקות, כולל שתי שלשות, אך בינתיים לא הצליח לתרגם זאת לתפקיד קבוע ברוטציה של המאמן ג'ורדי פרננדס.

עבור שרף, המעבר ללונג איילנד אינו חדש. גם בעונת הרוקי שלו הוא נע מספר פעמים בין ברוקלין לקבוצת הבת, במדיה העמיד ממוצעים של 15.4 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-3.6 ריבאונדים ב-15 הופעות. כעת הוא יקווה לנצל את ההזדמנות כדי לקבל דקות משמעותיות, להמשיך להתפתח ולשכנע את הצוות המקצועי שמקומו בסגל הבכיר.