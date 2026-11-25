בן שרף ממשיך להצטיין בליגת הפיתוח של ה-NBA - אולי לעבר חזרה אפשרית לליגה של הגדולים באמת. הישראלי רשם הלילה (בין שלישי לרביעי) דאבל-דאבל שני ברציפות במדי לונג איילנד נטס, עם 21 נקודות ו-10 אסיסטים, אך קבוצתו נכנעה 108:100 לקפיטל סיטי גו-גו, שרשמה בכך את ניצחונה הראשון העונה אחרי שישה הפסדים.