בן שרף ממשיך להצטיין בליגת הפיתוח של ה-NBA - אולי לעבר חזרה אפשרית לליגה של הגדולים באמת. הישראלי רשם הלילה (בין שלישי לרביעי) דאבל-דאבל שני ברציפות במדי לונג איילנד נטס, עם 21 נקודות ו-10 אסיסטים, אך קבוצתו נכנעה 108:100 לקפיטל סיטי גו-גו, שרשמה בכך את ניצחונה הראשון העונה אחרי שישה הפסדים.
שרף שיחק 32 דקות והציג ערב מגוון שכלל גם ארבעה ריבאונדים, שתי חטיפות וחסימה. הוא קלע 9 מ-17 מהשדה, כולל שתי שלשות משש ניסיונות, והיה אחד משני שחקנים בלבד בלונג איילנד שסיימו עם מדד פלוס-מינוס חיובי (+2).
צד התרומה ההתקפית האישית. אחרי שסיים את המשחק הקודם מול דלאוור בלו קואוטס עם 18 נקודות ו-10 אסיסטים, שרף שוב הגיע למספר דו-ספרתי של אסיסטים. בשני משחקיו האחרונים במדי לונג איילנד רשם הישראלי 39 נקודות ו-20 אסיסטים.
לפי הנתונים שפורסמו בארה"ב, שרף הוא גם השחקן היחיד בליגת הפיתוח העונה שרשם בשלושה משחקים לפחות 10 אסיסטים ולצדם שתי חטיפות ומעלה.
ההפסד הגיע למרות הופעות טובות של שניים מחבריו לקבוצה: דיין דיינג'ה וצ'ייני ג'ונסון קלעו 22 נקודות כ"א. לונג איילנד התקשתה מחוץ לקשת, עם 7 שלשות בלבד מ-24 ניסיונות (29%), איבדה 18 כדורים והפסידה 44:39 בכדורים החוזרים.
הנטס פיגרו 64:55 במחצית, הצליחו לצמצם את ההפרש לשש נקודות בלבד לקראת הרבע האחרון, אך לא השלימו את הקאמבק. בעקבות ההפסד ירדה לונג איילנד למאזן 3:4, והיא תנסה להתאושש במשחק הבית מול מיין סלטיקס ביום שישי.