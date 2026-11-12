סטף קרי לא נוהג בדרך כלל להגיב בפומבי לביקורת שמופנית כלפי משפחתו, אבל הפעם כוכב גולדן סטייט ווריורס החליט לשבור שתיקה. הרכז פרסם סרטון באינסטגרם, שבו יצא להגנת אשתו איישה, לאחר שזו ספגה ביקורת מכמה ספורטאים לשעבר בעקבות השתתפותה בסרט קומדיה רומנטית חדש, הכולל סצנת נשיקה עם שחקן אחר.

הסרט, "Second Chance Holiday", עלה לשירות הסטרימינג רוקו בדיוק לפני שבוע, ומעניק לאיישה את התפקיד הראשי הראשון שלה בקולנוע, לצד השחקן מת'יו דדאריו. אלא שסצנת הנשיקה בין השניים עוררה סערה ברשתות החברתיות, כאשר כמה ספורטאים לשעבר הטילו ספק בהחלטתה להשתתף בה ואף העלו שאלות בנוגע להשלכות על נישואיה לסטף.

סטף ואיישה קרי ( צילום: Evan Agostini/Invision/AP )

בין המבקרים היו שחקני ה-NBA לשעבר גילברט ארינאס וניק יאנג, ששיתף פעולה עם קרי בגולדן סטייט וזכה איתו באליפות ב-2018, וכן שחקני ה-NFL לשעבר עמנואל אצ'ו ולשון מקוי.

קרי, שפרסם סרטון בן 90 שניות תחת הכותרת "הודעה לציבור", היה עצבני. "שמעתי הרבה רעש מסביב, ובדרך כלל זה לא מפריע לי וגם לא לאיישה. אבל הפעם מדובר בניסיון להקטין את ההישגים של אשתי, כשאנשים הופכים אותה לנושא המרכזי בתוכניות ובפודקאסטים שלהם ומביעים דעה על אשתו של מישהו אחר", אמר, כשהוא מזכיר במפורש את ארינאס, יאנג ואצ'ו.

הפוסט הזועם של קרי

בהמשך הרחיב כוכב הווריורס את הביקורת מעבר למקרה הפרטי של אשתו, וטען כי הדברים משקפים גישה בעייתית כלפי נשים. "זה מעיד על שיחה הרבה יותר רחבה, על האופן שבו אתם רואים נשים בעולם ועל מה מותר להן לעשות ומה אסור להן", הוסיף.

ארינאס, שנבחר שלוש פעמים לאולסטאר והחל את קריירת ה-NBA שלו דווקא בגולדן סטייט, אף כינה את איישה באחד מפרקי הפודקאסט שלו "הפגם היחיד" בחיי המשפחה של קרי, וטען כי התנהלותה אינה תואמת את זו של נשותיהם של כוכבי כדורסל אחרים.

קרי, מנגד, רמז כי המבקרים צריכים להתנצל בפני אשתו. "ניסיתי לצחוק על זה ולהמשיך הלאה, אבל משהו היה חייב להיאמר. בכל פעם שהשם איישה קרי מופיע בכותרת שלכם, אני מציע שפשוט תמחאו כפיים ותגידו מזל טוב. ואולי, רק אולי, ההתנצלות שלכם תהיה רועשת לפחות כמו הדרך שבה פתחתם את התוכניות שלכם עם הנושא הזה".